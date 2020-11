Développement économique de Lanaudière - Québec octroie 10 M$ à la Ville de L'Assomption pour la décontamination et la valorisation du site de l'ancienne usine d'Electrolux

L'ASSOMPTION, QC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, sont fiers d'annoncer l'octroi de 10 millions de dollars à la Ville de L'Assomption pour la réalisation de son projet de décontamination et de valorisation du site de l'ancienne usine d'Electrolux.

Les fonds serviront principalement à la décontamination et à la réhabilitation du terrain, de même qu'à l'élaboration d'un plan directeur pour son aménagement.

Ce projet constitue une étape préalable au développement économique et social de ce secteur de L'Assomption. Il mènera potentiellement à la création d'une zone d'innovation centrée sur les nouvelles technologies du secteur agricole.

La réhabilitation de ce site permettra donc de le développer à son plein potentiel, de rehausser la qualité de vie des citoyens et d'assurer l'essor économique de la ville de L'Assomption par l'attraction d'investissements d'entreprises québécoises et internationales.

« Le dossier d'Electrolux a marqué notre région et il est temps de tourner la page. Au cours des dernières années, d'abord comme député de L'Assomption et maintenant comme premier ministre, la décontamination et la revalorisation du terrain à des fins de développement social et économique ont toujours été au centre de ma vision pour la croissance de notre économie et de notre région. Avec ce financement de 10 millions de dollars pour la revitalisation du terrain ayant autrefois appartenu à Electrolux, nous misons sur une valeur sûre qui constitue l'une de nos plus grandes forces au Québec : le développement du secteur des technologies agricoles. Ultimement, la réhabilitation de ce site contribuera à l'essor économique de la ville et de toute la région de Lanaudière. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Je salue ce projet de valorisation à L'Assomption, ainsi que la grande mobilisation des acteurs de la Ville en faveur du développement de ce secteur. Au Québec, il y a plusieurs terrains à fort potentiel de croissance comme celui-ci qui demeurent sous-exploités à cause des travaux à réaliser pour les mettre en valeur. En appuyant de tels projets prometteurs dans différentes régions du Québec, nous souhaitons développer des milieux connectés et attrayants pour les investissements et les entreprises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Au cours des trois dernières années de travail acharné, nous avons toujours ressenti l'appui et la complicité du gouvernement, pilier essentiel du redéveloppement du site d'Electrolux. Ce site, qui deviendra le point central de la Zone Agtech, un axe important de développement de la MRC de L'Assomption, sera un élément structurant des plans de relance économique, non seulement pour la MRC, mais aussi pour tout le Québec. »

Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L'Assomption

Fait saillant :

En vue d'accroître le potentiel économique du Québec et d'accélérer sa croissance, le gouvernement du Québec a annoncé dans le Plan budgétaire 2019-2020 un montant de 320 millions de dollars réparti sur cinq ans pour la décontamination de terrains stratégiquement situés dans diverses villes du Québec et présentant un potentiel de développement économique.

