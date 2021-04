Développement économique de la Montérégie - Appui de 13 M$ à Quali-T-Groupe pour la construction d'une nouvelle usine

BROMONT, QC, le 7 avril 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières totalisant 13 millions de dollars à Quali-T-Groupe (QTG) pour la construction d'une nouvelle usine à Bromont, dans la région de la Montérégie. Ce projet d'investissement, évalué à près de 19 millions de dollars, vise aussi l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie afin d'accroître la compétitivité de l'entreprise.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et la députée provinciale de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui avec le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, et la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Mme Lyne Bessette, présents au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly.

Ce projet permettra à QTG de centraliser les activités de ses deux usines, Quali-T-Tube et Quali-T-Fab, dans un établissement plus moderne et performant. De plus, cette initiative consolidera 43 emplois au sein de l'entreprise et en créera 14 nouveaux.

L'aide du gouvernement du Québec, d'un montant total de 11 millions de dollars, se répartit en deux prêts : un prêt de 6 millions de dollars est consenti par l'entremise du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation, dont une portion de 1 million de dollars est pardonnable selon l'atteinte de certaines conditions, et un prêt de 5 millions de dollars est issu des fonds propres d'Investissement Québec. Pour sa part, DEC accorde une contribution remboursable de 2 millions de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

Citations :

« La dernière année n'a pas été facile, mais le gouvernement fédéral a été là pour aider nos entreprises et pour protéger nos emplois en misant sur l'innovation, les nouvelles technologies et le virage vert. En aidant Quali-T-Groupe, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. La construction de cette nouvelle usine va créer de très bons emplois pour les familles de Bromont et de la région. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La construction d'une nouvelle usine dotée d'équipements modernes permettra à Quali-T-Groupe de poursuivre son virage vers le manufacturier 4.0 pour augmenter sa compétitivité. Les solutions technologiques sont au cœur de notre stratégie pour stimuler la productivité des entreprises québécoises. Des entreprises dynamiques et visionnaires comme Quali-T-Groupe contribuent à accélérer cette cadence vers une économie plus innovante et performante. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Notre gouvernement sera toujours là pour les entreprises et les régions du Canada afin de les accompagner à travers les temps difficiles et de les aider à se positionner pour participer pleinement à la relance économique de notre pays. C'est exactement ce que nous faisons en apportant notre soutien à Quali-T-Groupe, qui fait vivre des gens et développe une expertise juste ici, en Montérégie. Miser sur les atouts respectifs de nos régions est essentiel pour assurer une relance économique inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahunstic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« La vitalité économique du Québec repose en grande partie sur les entreprises et sur leur capacité à accroître leur productivité. Depuis près de cent ans, Quali-T-Groupe témoigne d'un souci constant d'améliorer ses façons de faire pour assurer sa croissance. Elle le démontre encore aujourd'hui avec la construction d'une nouvelle usine munie d'équipements à la fine pointe de la technologie. Cette entreprise innovante peut être fière de contribuer activement à la création d'emplois et de richesse dans notre région! »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le gouvernement du Canada encourage les PME innovantes et reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts de chaque région. »

Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

« Nous sommes fiers d'être partie prenante de cet important projet de croissance, qui contribuera assurément au développement de l'économie montérégienne. Quali-T-Groupe est un exemple probant de manufacturier qui fait preuve de proactivité en choisissant de prendre le virage numérique et technologique pour favoriser sa productivité. Grâce à l'initiative Productivité innovation et à son offre de service bonifiée, l'équipe régionale d'Investissement Québec a tout en main pour accompagner et soutenir Quali-T-Groupe dans l'atteinte de ses objectifs ambitieux, ici comme à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

QTG est une entreprise manufacturière de la région de la Montérégie spécialisée dans la transformation de tubes d'acier structuraux et mécaniques, de colonnes de support et de produits finis et semi-finis en acier depuis 1929.

Le programme ESSOR, dont Investissement Québec est mandataire pour le gouvernement du Québec, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly .

. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation, de DEC, s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le site www.dec-ced.gc.ca.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/DevEconCan

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dec-ced

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuGx3HuidfI7gTHobNrctJA

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l''Économie

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, Courriel : [email protected]; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca