Développement économique de la métropole - Québec présente sa vision d'une économie au service de l'environnement au Forum Québec électrique

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dresse un bilan positif de sa participation à l'événement C2 En ligne - Montréal 2020, qui s'est conclu aujourd'hui avec le Forum Québec électrique. Cette rencontre, présentée par Propulsion Québec et le gouvernement du Québec, visait à stimuler les discussions sur la mobilité durable, l'électrification des transports, l'économie verte et l'avenir des villes.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a profité de l'occasion pour présenter la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, ont aussi participé au forum dans le cadre du panel intitulé « L'approche intégrée du Québec pour une économie verte : gagnant pour le Québec et gagnant pour la planète ».

Les trois ministres ont présenté les mesures mises en œuvre par le gouvernement du Québec pour atteindre sa cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et saisir les occasions d'affaires liées à l'économie verte.

« Le Forum Québec électrique m'a permis de présenter notre plan pour le développement d'une filière complète de la batterie. La stratégie québécoise passera de la fabrication de batteries à l'extraction de minéraux stratégiques jusqu'au recyclage, en nous servant de notre plus grande force : l'hydroélectricité. Le Québec a le potentiel de devenir le producteur des batteries les plus propres en Amérique du Nord, et nous comptons bien nous servir de nos atouts afin de nous hisser au rang de leader de la chaîne mondiale de l'électrification des transports. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous venons tout juste de lancer le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, qui découle de notre volonté de favoriser la prospérité des régions du Québec et la transition vers une économie plus sobre en carbone. Notre but : contribuer de façon éthique aux transitions énergétique et technologique mondiales en valorisant de façon responsable nos ressources naturelles et notre expertise. Les minéraux stratégiques sont en demande croissante et nous avons tout ce qu'il faut pour réussir dans ce secteur novateur. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Pour relever les défis engendrés par les changements climatiques, nous devons remplacer le plus possible les énergies fossiles par notre hydroélectricité. La vision du gouvernement, c'est d'électrifier l'économie québécoise, en particulier le secteur des transports, avec le double objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à une relance économique durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

Seul événement du genre au pays, C2 Montréal est l'un des plus importants catalyseurs de développement pour les industries créatives et d'affaires au Québec. Il crée des occasions d'affaires concrètes en connectant les entreprises et les professionnels d'ici entre eux, et en les mettant en contact avec les réseaux d'affaires internationaux.

