Développement économique de la Mauricie - Québec et Ottawa appuient le démarrage de Solucan à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Pour soutenir le démarrage de l'entreprise Solucan, spécialisée dans l'impression numérique de canettes, le gouvernement du Québec accorde une aide financière remboursable totalisant 1 340 713 $ et le gouvernement du Canada verse une contribution remboursable de 500 000 $. Ce projet est évalué à 4 094 891 $.

Le député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la ministre du Travail, M. Anthony Housefather, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Solucan a ainsi procédé à l'acquisition des équipements nécessaires en vue de mettre en place une chaîne de production pour l'impression numérique de canettes. L'entreprise vise en premier lieu le marché des microbrasseries québécoises, suivi de celui des microbrasseries canadiennes. Elle envisage également d'offrir aux grandes brasseries l'impression de canettes promotionnelles lors de festivals et événements pour lesquels elles agiraient à titre de partenaires, par exemple.

L'aide du gouvernement du Québec se répartit comme suit : 785 713 $ proviennent du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, et 555 000 $ sont issus des fonds propres d'Investissement Québec. Le soutien financier du gouvernement du Canada est accordé par le biais du programme Croissance économique régionale par l'innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le démarrage d'une entreprise évoluant dans un secteur stratégique et en forte demande. Avec cet investissement, qui lui permettra de mieux répondre aux besoins variés de sa clientèle, Solucan deviendra un partenaire de choix pour les solutions novatrices d'emballage. Ce projet a le potentiel de diversifier l'économie de la Mauricie et de faire rayonner la région au Québec et ailleurs, grâce à l'arrivée d'une PME dynamique et prometteuse. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« À l'heure actuelle, les fabricants de canettes imprimées se trouvent aux États-Unis et n'impriment que de très grands volumes. Cette solution n'est pas adaptée aux microbrasseries du Québec qui produisent de petits volumes. Solucan permettra donc aux microbrasseries et artisans brasseurs québécois de mettre en marché des produits à la hauteur des attentes des consommateurs et conformes aux normes environnementales. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le lancement de Solucan est une très bonne nouvelle pour la Mauricie. En plus d'offrir à ses clients des solutions innovantes, économiques et qui respectent les normes de recyclage présentement en vigueur, l'entreprise créera des emplois de qualité ici, à Trois-Rivières. Je salue le travail de monsieur Baril et de son équipe! »

Anthony Housefather, député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la ministre du Travail

« L'industrie canadienne de la bière artisanale est en plein essor, et les brasseurs québécois profiteront grandement des solutions novatrices que leur offrira Solucan. Nous sommes déterminés à soutenir les entrepreneurs d'ici et à les encourager à se lancer en affaires, à investir et à commercialiser leurs produits afin d'assurer leur croissance. Par l'appui qui est annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada démontre une fois de plus qu'il a à cœur le développement économique des régions du Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Investissement Québec est là pour soutenir des entrepreneurs qui ont des idées, qui osent se lancer, qui innovent avec des solutions soucieuses de l'environnement et qui répondent aux besoins actuels du marché. Nous sommes fiers d'accompagner Solucan dans son projet de lancement d'une nouvelle usine à Trois-Rivières et nous lui souhaitons un brillant avenir. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Solucan sera la première entreprise en Amérique du Nord à offrir à l'industrie des boissons en canettes une solution complète d'impression numérique selon des quantités flexibles.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie vise à favoriser la diversification de l'économie régionale en attirant des investissements privés et en favorisant la création d'entreprises performantes et innovantes.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec.

La Société offre aux entreprises et aux entrepreneurs des services d'accompagnement, notamment technologiques, ainsi que des solutions financières adaptées et des investissements. À travers sa division Investissement Québec International, elle est responsable d'appuyer les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection des investissements étrangers.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses douze bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

