Développement économique de la Mauricie - Québec et Ottawa accordent près de 5 M$ à Shawinigan Aluminium pour assurer le recyclage de l'aluminium

SHAWINIGAN, QC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières totalisant 4,99 millions de dollars à Shawinigan Aluminium pour soutenir la réalisation d'un projet de 10 millions de dollars visant à implanter un nouveau centre pour la refonte de rebuts d'aluminium. En tout, treize emplois seront créés en Mauricie.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, ainsi que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ils étaient accompagnés du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Mme Marie-Louise Tardif.

Outre l'acquisition de nouveaux fours, ce projet comprend l'ajout d'un bâtiment d'une superficie de 17 500 pieds carrés. Les nouvelles installations, moins énergivores que les fours conventionnels, auront une capacité de refonte annuelle de 30 000 tonnes métriques et permettront d'éviter la consommation de plus de 1,6 million de mètres cubes de gaz naturel annuellement, soit plus de 3 100 tonnes d'équivalent CO 2 par année. Elles contribueront également à augmenter la production de Shawinigan Aluminium à long terme.

Le soutien financier se répartit comme suit : le gouvernement du Québec accorde 3,99 millions de dollars, dont 2,35 millions sous forme de prêts issus, en parts égales, du programme ESSOR et des fonds propres d'Investissement Québec et, dans le cadre du programme ÉcoPerfomance, 1,64 million provenant, en parts égales, du Fonds d'électrification et de changements climatiques et du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. De son côté, DEC accorde une contribution remboursable de 1 million de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation pour l'acquisition d'équipements de production, tels que des fours de préchauffage et de refonte, des cloches à écumes et des creusets.

« En plus de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, l'appui annoncé aujourd'hui favorisera grandement l'activité économique de Shawinigan. En effet, Shawinigan Aluminium occupe une place de choix dans l'écosystème économique de la région. Ses activités de recyclage soutiendront directement le dynamisme de la Mauricie et son secteur de la transformation de l'aluminium. Notre gouvernement est heureux de prendre part à la croissance de cette entreprise phare, qui assure des emplois stimulants aux Mauriciens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi DEC appuie Shawinigan Aluminium, qui utilisera des technologies numériques et propres lui permettant d'améliorer sa productivité et de diminuer les gaz à effet de serre. Son projet contribuera à la vitalité économique de la communauté de Shawinigan et rejaillira sur toute la région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux différentes régions du Québec, comme la Mauricie, pour développer leurs atouts. Miser sur ceux-ci est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets novateurs qui favorisent la réduction des émissions et la création de bons emplois. Cette annonce met en lumière les travaux importants des entreprises canadiennes, comme ceux de Shawinigan Aluminium, pour créer un avenir meilleur et plus sain. Cela aidera le Canada à dépasser la cible qu'il s'est fixée pour 2030 et à devenir carboneutre d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis fier de voir le projet de Shawinigan Aluminium se réaliser avec l'appui de notre gouvernement. C'est grâce à des actions concrètes comme celle-ci que nous atteindrons nos cibles gouvernementales en matière d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation d'énergies fossiles. Voilà donc une autre initiative inspirante en matière de transition énergétique du Québec! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La grande qualité des produits de Shawinigan Aluminium concourt à la réputation solide que l'entreprise s'est bâtie au fil des décennies. Elle poursuit dans la même veine avec ce projet d'investissement, qui l'amènera à se démarquer à l'échelle internationale et à gagner des parts de marché importantes. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« Nous sommes heureux d'appuyer les efforts de Shawinigan Aluminium pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En disposant d'équipements à haute performance énergétique et en faisant appel aux énergies renouvelables, l'entreprise assure sa compétitivité dans une économie de plus en plus sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Shawinigan Aluminium montre la voie en misant sur l'innovation pour augmenter sa capacité de production et développer des processus de fabrication plus verts. Avec l'initiative Productivité innovation, l'équipe d'Investissement Québec en Mauricie a tout en main pour soutenir les entreprises dans leur virage numérique et technologique et dans l'atteinte de leurs objectifs, ici comme à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

L'entreprise Shawinigan Aluminium exploite un centre de coulée où elle fabrique des billettes d'aluminium de qualité supérieure en utilisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et territoires du Canada qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie.

qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

