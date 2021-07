Développement économique de la Mauricie - Ottawa et Québec accordent jusqu'à 40 M$ aux Moteurs Taiga

SHAWINIGAN, QC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'un prêt de 30 millions de dollars à l'entreprise Moteurs Taiga alors que le gouvernement du Canada a l'intention d'accorder un prêt maximum de 10 millions de dollars. Ces contributions financières ont pour but d'appuyer le projet des Moteurs Taiga visant à industrialiser la fabrication de motomarines, de motoneiges, de systèmes de motorisation électriques et de bloc-batteries. Cette initiative est évaluée à 125,17 millions de dollars et permettra la création, d'ici la fin de l'année 2023, d'au moins 370 emplois bien rémunérés à Montréal et à Shawinigan.

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, ainsi que le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean-Boulet, et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Mme Marie-Louise Tardif.

Le projet global des Moteurs Taiga consiste entre autres :

à construire une usine d'assemblage de motoneiges, de motomarines, de groupes motopropulseurs électriques et de bloc-batteries à Shawinigan , dans la région de la Mauricie;

, dans la région de la Mauricie; à développer de nouvelles technologies avancées de groupes motopropulseurs électriques et une plateforme de véhicules hors route électriques au centre technique de l'entreprise, qui est situé à Montréal. Ce volet n'est cependant pas couvert par l'aide financière accordée aujourd'hui.

Le prêt de 30 millions de dollars du gouvernement du Québec, assorti d'un pardon pouvant aller jusqu'à 6 millions de dollars, est accordé par l'entremise du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Pour sa part, le gouvernement du Canada a l'intention d'accorder son soutien financier aux Moteurs Taiga par l'intermédiaire de DEC à raison d'un maximum de 10 millions de dollars sur une période de deux ans. Ce financement est conditionnel à la conclusion d'une entente de contribution entre les deux parties.

Citations :

« Notre gouvernement appuie les entreprises du pays pour qu'elles deviennent des chefs de file mondiaux dans la fabrication de véhicules verts créant des emplois fiables. L'arrivée des Moteurs Taïga en Mauricie fait partie intégrante de nos efforts pour que la région participe pleinement à la relance économique en mettant à profit le talent des gens d'ici. Notre gouvernement continuera de soutenir les entreprises pour qu'elles puissent participer aux efforts qui permettront de bâtir une économie axée sur une croissance propre, notamment en investissant dans la fabrication de véhicules carboneutres. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'innovation est au cœur des priorités de notre gouvernement, et nous soutenons avec fierté des projets comme ceux des Moteurs Taiga, qui permettent de contribuer à un environnement moins polluant. En propulsant un nouveau secteur d'activité 100 % électrique au Québec, ce projet s'inscrit parfaitement dans notre plan de relance pour une économie durable, verte et innovante. Les valeurs des Moteurs Taiga concordent également avec nos priorités en matière d'électrification des transports, de lutte aux changements climatiques et de développement économique régional structurant. En misant sur ce projet novateur à Shawinigan, nous investissons aussi dans le mieux-être des générations futures. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Les Moteurs Taiga ont le potentiel de prendre une place importante dans le marché en pleine croissance des véhicules électriques hors route. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de créer une filière complète en électrification des transports, un créneau à fort potentiel de croissance pour une économie plus verte, prospère et durable. C'est par l'entremise d'initiatives comme celle-ci que le Québec se démarque grâce à sa créativité et à son esprit d'innovation. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'engouement pour les véhicules électriques est en forte croissance à l'échelle mondiale. Les Moteurs Taiga, qui se spécialisent dans les véhicules récréatifs, ont tout ce qu'il faut pour se positionner avantageusement sur ce marché. En construisant une nouvelle usine dans la région de la Mauricie, l'entreprise pourra bénéficier d'un environnement d'affaires stimulant et d'une main-d'œuvre qualifiée pour poursuivre sa croissance. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les Moteurs Taiga sont une source de fierté dans la région de la Mauricie depuis leur création en 2015 au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan. Cette entreprise d'avant-garde passe maintenant en vitesse supérieure avec ce projet ambitieux. L'implantation de sa nouvelle usine à Shawinigan permettra à notre région de développer davantage son expertise dans le secteur de l'électrification des transports et contribuera à relancer avec force l'économie de la Mauricie. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« La confirmation du financement des Moteurs Taiga et de leur emplacement à Shawinigan est un atout majeur pour la ville et sa stratégie d'électrification des transports. L'entreprise sera un leader dans la production de véhicules électriques pour les sports motorisés. Ce créneau s'ajoute à celui des bornes de recharge pour les véhicules électriques, déjà présent chez nous, et à toutes les entreprises connexes sur notre territoire. Cette future usine est une installation de rêve que toutes les villes du Québec et du Canada souhaiteraient avoir chez elles. Surtout, elle s'inscrit dans une économie du 21e siècle consciente des enjeux environnementaux pour l'avenir. »

Michel Angers, maire de Shawinigan

Faits saillants :

L'entreprise Moteurs Taiga a été créée en 2015 dans le but de concevoir, de fabriquer et de commercialiser des véhicules récréatifs 100 % électriques. Elle emploie actuellement une centaine de personnes.

Depuis sa création, elle a développé trois modèles de motoneiges électriques et deux modèles de motomarines électriques, incluant le groupe motopropulseur, la batterie et la connectivité intelligente. Les Moteurs Taiga possèdent la propriété intellectuelle de plusieurs éléments stratégiques de ces composants.

Le programme ESSOR, dont Investissement Québec est mandataire pour le gouvernement du Québec, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur DEC visitez le site http://www.dec-ced.gc.ca.

DEC sur les réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/DevEconCan

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dec-ced

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuGx3HuidfI7gTHobNrctJA

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Fanny Beaudry-Campeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 643-5270; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Hugo Lemay, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Tél. : 819 539-7292; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canadapour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca