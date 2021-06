Développement économique de la Chaudière-Appalaches - Appui de 45 000 $ accordé aux Amusements Saint-Damase

SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET, QC, le 26 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution non remboursable de 45 000 $ aux Amusements Saint-Damase, un organisme à but non lucratif de la région de la Chaudière-Appalaches, afin d'appuyer des rénovations intérieures et extérieures.

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours.

Évalué à 85 500 $, ce projet vise entre autres à améliorer l'isolation du bâtiment de l'organisme ainsi qu'à rénover le plancher, les portes et les fenêtres. Il permettra également de mettre à la disposition des citoyens une salle polyvalente, accessible pendant toute la période hivernale, et d'offrir une plus grande variété d'activités à moindre coût.

Citations :

« Les Amusements Saint-Damase contribuent à améliorer la qualité de vie de notre communauté par la tenue d'activités et d'événements pour toute la famille, et renforcent la vitalité de notre milieu en attirant des visiteurs. Notre gouvernement a profondément à cœur le développement des régions et mise sur des projets comme celui-ci pour diversifier davantage le tissu économique du Québec. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Notre gouvernement est actif pour stimuler l'économie de toutes les régions du Québec. En soutenant des organismes comme les Amusements Saint-Damase, qui organisent des activités dynamiques et variées pour les citoyens, nous contribuons au développement économique et social de la Chaudière-Appalaches. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les Amusements Saint-Damase sont bien connus pour leurs activités rassembleuses. Cet organisme contribue à faire rayonner Saint-Damase-de-L'Islet et à générer des retombées touristiques dans la région. Notre appui favorisera la conservation de son bâtiment et la poursuite de sa mission. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Les Amusements Saint-Damase participent au maintien et à la gestion d'activités sportives et de loisirs à Saint-Damase -de-L'Islet.

-de-L'Islet. Cette entreprise d'économie sociale vise à améliorer la qualité de la vie communautaire par l'organisation d'activités pour tous les âges, par exemple le Festival du poulet et les festivités de la fête du Canada .

