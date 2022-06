Développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue - Appui de 80,5 M$ à Uniboard Canada pour l'aider à augmenter sa productivité

VAL-D'OR, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 80,5 millions de dollars à Uniboard Canada pour soutenir la modernisation de ses équipements, l'amélioration de sa production de panneaux et l'augmentation de la compétitivité de son usine située à Val-d'Or, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Évalué à 250 millions de dollars, le projet Renaissance comprend l'achat et l'installation d'une presse à panneaux et d'une chaîne de finition ainsi que la construction de bâtiments qui serviront à l'expédition. Uniboard Canada développera ainsi divers produits, comme des panneaux de particules minces, afin d'offrir à sa clientèle une gamme plus diversifiée et de conquérir de nouveaux marchés. Ce projet permettra de consolider 189 emplois sur le site de Val-d'Or et d'en créer 26 autres.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde un prêt de 78 millions de dollars par l'entremise du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, tandis que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs verse une subvention de 2,5 millions de dollars issue du Programme Innovation Bois.

« La productivité, c'est la clé du succès pour les entreprises manufacturières. Avec son projet Renaissance, Uniboard Canada continue d'innover et de développer de nouveaux produits. C'est en plein le type d'initiative qu'on doit multiplier au Québec. Félicitations pour votre beau projet! C'est toute la région qui va en bénéficier. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Je me réjouis de voir Uniboard Canada travailler à améliorer sa compétitivité en faisant des choix stratégiques basés sur une solide analyse des marchés et sur une réelle volonté d'optimiser ses procédés. Ce projet est un très bon coup pour l'entreprise, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et pour le rayonnement de l'industrie des produits forestiers. Grâce au Programme Innovation Bois, le gouvernement du Québec stimule le développement du secteur forestier et l'amène à devenir une véritable option écoresponsable dans le domaine de la construction. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Fondée en 1982, Uniboard Canada est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits de bois d'ingénierie, avec une capacité de production de plus de 660 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres à moyenne et à haute densité, de panneaux de mélamine thermofusionnés et de stratifiés haute pression.

L'entreprise compte 851 employés au Québec, répartis dans quatre usines, soit à Val-d'Or (167 à l'usine de panneaux et 22 à l'usine de colle), à Sayabec (479) et à Mont-Laurier (103) ainsi qu'à son siège social de Laval (80).

(167 à l'usine de panneaux et 22 à l'usine de colle), à (479) et à (103) ainsi qu'à son siège social de (80). Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec. Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants de transformation des produits forestiers, tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure. Le programme est scindé en deux volets, soit l'innovation et la transformation des bois de qualité inférieure.

