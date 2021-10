LONDRES et TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Des membres du Réseau de leadership des chefs des finances du projet ACD viennent de publier un ouvrage intitulé Essential Guide to Engaging the Board and Executive Management. L'objectif est de doter les chefs des finances et leurs équipes d'outils qui les aideront à entreprendre des actions en faveur du développement durable au sein de leur organisation.

Au vu des effets croissants du dérèglement climatique, il est de plus en plus nécessaire pour les entreprises d'intégrer des considérations de durabilité à tous les niveaux de la prise de décisions. Grâce à ce guide, les organisations sauront comment s'y prendre pour apporter des changements significatifs et durables.

Au moyen de conseils, de listes de contrôle et d'études de cas, le guide illustre la façon dont une équipe des finances peut profiter des activités courantes du conseil d'administration pour intégrer les risques et les occasions de nature sociale et environnementale dans la stratégie et la prise de décisions. Axée sur un processus en trois étapes (préparation, engagement, puis intégration et amélioration), la publication s'attarde à quatre domaines clés dans lesquels l'équipe peut influencer le conseil d'administration et la haute direction : la stratégie et la planification; la gouvernance et la gestion des risques; la croissance et l'investissement; l'information d'entreprise et le contrôle interne.

Une partie des chefs des finances ayant élaboré ce guide sont membres de la Section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances du projet ACD, qui est soutenu par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Jessica Fries, présidente-directrice générale de l'ACD : « À l'approche de la COP26, nous entendons beaucoup de belles paroles, mais comment savoir ce qui constitue un véritable changement au sein d'une entreprise? Pour influer sur les changements climatiques et d'autres enjeux sociaux et environnementaux urgents, on ne peut pas se contenter de projets par-ci, par-là : les actions doivent être ancrées dans la structure de l'entreprise, en commençant par le sommet. Ce guide aidera les organisations à y parvenir par le truchement de la fonction finance. Celle-ci devra promouvoir le développement durable en tant que source de valeur et s'assurer qu'il est placé au cœur de la gouvernance et de la stratégie globale.

« Le guide propose des solutions et des exemples pratiques pour permettre aux chefs des finances et à leurs équipes de faire de la prise de décisions durable la normalité en affaires. »

« Comme le souligne le guide, il incombe aux comptables professionnels, aux dirigeants et aux administrateurs de voir à ce que la stratégie touchant la durabilité soit clairement définie, mise en œuvre et améliorée par les personnes aux commandes, a déclaré Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Nous espérons que ce document encouragera les discussions sur cette question essentielle parmi tous les intéressés, des investisseurs jusqu'aux employés. »

Après avoir lu cet ouvrage, on ne doutera plus que des administrateurs et des dirigeants ayant le souci de la durabilité puissent apporter une myriade d'avantages financiers à une entreprise, notamment des occasions de croissance, des économies, une meilleure réputation, un intérêt accru des investisseurs et l'accès à de nouvelles sources de financement.

Mentionnons en terminant que les exemples cités dans le guide portent sur des organisations telles que British Land, Brookfield, Manuvie, TELUS, Watercare et Yorkshire Water. Ils font la preuve que le fait d'obtenir l'adhésion du conseil d'administration et de la direction a permis à ces organisations de revoir et d'accroître les efforts axés sur la durabilité.

Pour en savoir plus, voir cpacanada.ca/ACDmobilisationduconseil.

À propos du projet Association pour la comptabilité durable

Instauré par Son Altesse Royale le prince de Galles en 2004, le projet Association pour la comptabilité durable (ACD) - Accounting for Sustainability ou A4S - a pour but de faire de la prise de décisions durable la normalité, en affaires. Plus précisément, ce projet vise à inciter les dirigeants financiers à susciter un virage fondamental vers des modèles d'affaires résilients et à intensifier les actions en faveur de la transition vers une économie durable. accountingforsustainability.org

Réseau de leadership des chefs des finances du projet ACD

Ce réseau regroupe des chefs des finances influents de grandes entreprises mondiales pour qu'ils fassent preuve de leadership personnel en matière de durabilité.

Lancé par le prince de Galles en 2013, ce réseau compte maintenant des sections en Europe , au Canada et aux États-Unis, ainsi que des cercles de pratique régionaux actifs dans le monde entier, notamment au Brésil, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

, au et aux États-Unis, ainsi que des cercles de pratique régionaux actifs dans le monde entier, notamment au Brésil, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'objectif du réseau est d'encourager la collaboration et le partage des connaissances entre les membres, en les aidant à résoudre les enjeux de durabilité dans les entreprises, à perfectionner leurs équipes financières, à intensifier leurs actions et à faire preuve de leadership en vue d'influencer les autres à prendre des mesures axées sur la durabilité.

Les organisations membres représentent actuellement un actif total combiné de 3 800 G$ US.

Section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances du projet ACD

L'ACD et CPA Canada ont établi ensemble la section canadienne du réseau.

Cette équipe travaille à l'élaboration de projets visant à relever les principaux défis auxquels sont confrontées les organisations au Canada et ailleurs dans le monde.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

