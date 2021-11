Développement du transport collectif - Votre gouvernement accroît l'aide au développement du transport collectif

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, sont heureux d'annoncer une enveloppe de 327,2 M$ pour soutenir le transport collectif au Québec en 2021-2022.

Le renouvellement du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) est marqué par une hausse de 35,2 M$ de son budget, soit une augmentation de 12 %. Parmi les améliorations apportées au programme, notons la bonification du soutien au transport collectif rural et interurbain, dont l'enveloppe passe de 18,3 M$ à 22 M$, en hausse de 20 %. Ces sommes s'ajoutent à l'investissement de 1,4 G$ destiné à aider les organismes de transport collectif à faire face aux répercussions financières de la pandémie.

Avec cet investissement, le gouvernement du Québec vise à accroître l'utilisation du transport collectif, tant en milieu rural qu'urbain, et à promouvoir des modes de transport alternatifs à l'automobile tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Une fois de plus, votre gouvernement prouve sa détermination à développer le transport collectif partout au Québec, tant dans les régions que dans les villes. Cette importante hausse du financement à l'exploitation, qui s'ajoute à des investissements records dans les grands projets, soutiendra les organismes municipaux responsables d'offrir les services à la population. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie



« Repenser notre façon de nous déplacer est primordial lorsqu'on sait que 45 % des émissions de GES au Québec proviennent du domaine des transports. Cette annonce, visant à promouvoir l'utilisation du transport collectif autant en milieu urbain que rural, contribuera directement à l'atteinte des objectifs prévus au Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). J'encourage tous les Québécois et Québécoises à adopter des moyens de transport sobres en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Voici les principaux changements apportés aux modalités d'application du programme :

dans le cadre du volet I, l'aide à l'optimisation des services de transport en commun urbain est rehaussée et n'est plus conditionnelle au maintien des services;



au volet II concernant l'aide financière au transport collectif régional, le taux de l'aide financière est augmenté de 66 % à 75 % des dépenses admissibles pour l'organisation et l'exploitation de services de transport collectif en milieu rural;



pour le même volet, lorsqu'un organisme met de l'avant un projet d'interconnexion de services de transport collectif régional, il peut recevoir jusqu'à 100 000 $ d'aide financière. Un montant additionnel d'un maximum de 50 000 $ peut être accordé pour chaque nouvel organisme qui se greffe au projet;



dans le cadre du volet III, l'aide financière maximale pour le fonctionnement des centres de gestion des déplacements passe de 100 000 $ à 200 000 $.

Le PADTC est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022 et couvre les dépenses annuelles admissibles à compter du 1 er janvier 2021.

janvier 2021. La somme de 327,2 M$ est en grande partie financée par le Fonds d'électrification et de changements climatiques et s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.2.1 du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du PEV 2030, laquelle vise à augmenter l'offre et à promouvoir l'usage des transports collectif, actif et partagé. Les sommes additionnelles proviennent du Fonds des réseaux de transport terrestre.

Le PEV 2030 est la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, qui édifiera les bases d'une économie verte, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère à l'horizon 2030. Il place aussi le Québec sur la bonne trajectoire pour atteindre sa cible de 2030 et la carboneutralité d'ici 2050. Le PEV 2030 mise sur les forces du Québec, dont son énergie propre, afin d'accélérer la transition climatique avec le plus de bénéfices possible pour la population et les entreprises québécoises.

