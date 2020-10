Développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe - Création d'une instance de concertation où les citoyens et partenaires seront au cœur de la démarche!

MONTREAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'exercice en cours mené par la Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour définir la vision de l'Écoparc industriel de la Grande Prairie, l'arrondissement est fier d'annoncer la mise en place d'une instance de concertation avec le milieu et les parties prenantes interpelées par ce projet de développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP).

Rappelons que le secteur a fait l'objet de plusieurs démarches de consultation et de mobilisation du milieu. Cette demande fait suite aux consultations publiques menées par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en 2019 et répond ainsi à la sixième recommandation du rapport stipulant que "La commission recommande de créer dès maintenant une instance de concertation permanente, réunissant l'ensemble des parties prenantes de l'Écoparc, afin d'assurer un développement harmonieux de cet espace pour tous ceux qui y vivent et y travaillent".

« La création de cette instance constitue une condition essentielle à l'élaboration d'une vision cohérente et durable. Considérant que ce genre de développement se planifie une seule fois et qu'il aura des impacts pour les décennies à venir, il y avait là une opportunité unique à saisir. Les voix citoyennes qui s'expriment depuis longtemps pourront donc se faire entendre à cette table, où siègeront également les entreprises, les acteurs publics et les partenaires. Cette vaste démarche de concertation permettra ainsi de jeter les bases solides d'une vision commune et respectueuse du secteur, de ceux qui y travaillent comme de ceux qui l'habitent », s'est réjoui le maire de l'arrondissement de MHM, Pierre Lessard-Blais.

« L'Est de Montréal est une priorité de notre administration, et nous partageons la volonté des citoyens de voir le développement de ce secteur contribuer à la qualité de vie des résidents et des travailleurs, en le rendant plus vert et mieux desservi par le transport collectif. Par la création de cette instance de concertation, nous nous assurons que le développement de l'Écoparc industriel de la Grande Prairie respecte les aspirations des résidents, tout en travaillant avec l'ensemble des acteurs-clés autour des recommandations du rapport de l'OCPM pour concrétiser la vision ambitieuse que nous avons pour ce pôle d'emploi. Cette collaboration permettra un développement harmonieux du secteur, par des actions concrètes et concertées », a déclaré Caroline Bourgeois à titre de responsable de l'Est à la Ville de Montréal.

La Table de quartier Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS) agira à titre d'organisation responsable du Comité de milieu afin de mobiliser les citoyens et ses partenaires dans le cadre de l'instance. « Nous sommes fiers d'être partie prenante de la démarche et de porter la voix du milieu au sein de l'instance de manière à contribuer activement au développement intégré du secteur », a précisé Julie Frappier, directrice générale de MOQS.

Soirée d'information

La population et les partenaires sont conviés à une soirée d'information, le 5 novembre prochain, à 19 h. C'est à cette occasion que sera présentée la structure de gouvernance.

Les citoyens peuvent obtenir plus de détails sur la page Web Réalisons Montréal.

Dans les dernières semaines, les résultats du travail de la Ville, de l'Arrondissement et des partenaires concernant les recommandations de l'OCPM commencent à se faire sentir. Un projet avec l'entreprise UAP, qui inclut un lien piétonnier (recommandation 18) ainsi qu'une révision des entrées de camion de l'entreprise qui déviera le camionnage vers la rue Tellier plutôt que la rue Haig (recommandation 17), a récemment été annoncé par l'arrondissement. Plus tôt cette semaine, la Ville a aussi clarifié qu'elle travaillait à la conception d'un scénario révisé pour le raccordement du boulevard de l'Assomption et l'avenue Souligny qui vient limiter l'empiètement dans la friche, et qui mettra en valeur le résiduel du terrain entre Hydro-Québec et le Canadien National, tel que recommandé dans le rapport de l'OCPM (recommandation 16).

Le projet de requalification du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe s'inscrit dans la foulée de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. De nombreux projets sont en cours pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier. Pour en savoir plus, consultez Quebec.ca.

