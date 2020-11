Développement du secteur agroalimentaire - Le gouvernement appuie la croissance de Kraft Heinz Canada au Québec

MONT-ROYAL, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 2 millions de dollars à l'entreprise Kraft Heinz Canada pour la mise en place d'une chaîne de production de ketchup à son usine de Mont-Royal. Réalisé au coût de 17 millions de dollars, ce projet permettra de créer à terme 30 emplois permanents, en plus d'en maintenir environ 750 autres.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Au cours des derniers mois, l'équipe d'Investissement Québec International a travaillé en étroite collaboration avec Kraft Heinz Canada afin de s'assurer que l'entreprise dispose de tous les outils et services nécessaires pour transférer sa production de ketchup Heinz des États-Unis à Montréal. La mise en place de la nouvelle chaîne de production devrait générer plus de 100 millions de livres de ketchup lors des deux premières années d'exploitation.

« L'usine de Kraft Heinz Canada occupe une place importante dans l'économie de la ville de Mont-Royal et dans le secteur agroalimentaire du Québec et de la métropole. L'ajout d'une chaîne de production de ketchup consolidera la position de l'entreprise au Québec, en plus de créer 30 emplois permanents et d'en préserver environ 750. Notre gouvernement est heureux de soutenir la croissance de Kraft Heinz Canada dans la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Kraft Heinz Canada, un acteur majeur de l'agroalimentaire dans le grand Montréal, emploie plusieurs centaines de personnes dans la région. Avec l'ajout de cette chaîne de production, l'entreprise met en place des actions concrètes pour augmenter sa production locale et assurer sa croissance ici. Cette décision démontre parfaitement que les filiales étrangères ont également un rôle à jouer pour promouvoir et accroître l'achat local. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

« Kraft Heinz Canada est heureuse de faire équipe avec le gouvernement du Québec dans le cadre de cet investissement et de ramener la production de ketchup des États-Unis vers le Canada. Notre usine de Mont-Royal est un élément important de l'économie québécoise depuis plus de six décennies, et nous nous réjouissons de pouvoir aider à nourrir quotidiennement un plus grand nombre de Canadiens grâce à de tels investissements. »

Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada

Faits saillants :

En activité depuis plus de cent ans, Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de boissons et d'aliments au pays. Ses produits se retrouvent dans plus de 97 % des foyers canadiens.

est la plus grande entreprise de boissons et d'aliments au pays. Ses produits se retrouvent dans plus de 97 % des foyers canadiens. Elle produit notamment les marques KD (macaroni au fromage), Philadelphia (fromage à la crème), Classico (sauce pour pâte), Maxwell House (café) et Renée's Gourmet (vinaigrette à salade), en plus du ketchup Heinz et du beurre d'arachide Kraft.

(fromage à la crème), Classico (sauce pour pâte), Maxwell House (café) et Renée's Gourmet (vinaigrette à salade), en plus du ketchup Heinz et du beurre d'arachide Kraft. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

