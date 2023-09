Développement du secteur agroalimentaire et vitalité économique de nos régions - Lancement du Programme de développement territorial et sectoriel

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a profité d'une rencontre avec des partenaires du secteur de la production et de la transformation pour procéder au lancement du Programme de développement territorial et sectoriel (PDTS).

Avec une enveloppe budgétaire de 40,5 millions de dollars sur trois ans, le PDTS offre un soutien aux acteurs du secteur agroalimentaire et du secteur des pêches qui participent à la coordination et à la planification stratégique des différentes filières.

Les entités municipales ainsi que les Premières Nations et les Inuits peuvent aussi déposer des projets pour mettre en valeur et développer le territoire agricole et toutes les activités du secteur bioalimentaire.

Les initiatives retenues viseront à soutenir le secteur bioalimentaire face à différents défis, tels que ceux liés à la rareté de la main-d'œuvre, à l'inflation, à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques.

« Le Programme stimulera la collaboration de l'ensemble des intervenants en vue de déterminer les priorités de nos filières et de mettre en valeur le plein potentiel de chacune d'entre elles. Cette synergie générera des retombées qui rejailliront sur l'ensemble des producteurs, des transformateurs et des pêcheurs partout dans nos régions. J'encourage toutes les filières à travailler ensemble au bénéfice d'une autonomie durable pour les Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le PDTS regroupe les interventions des anciens programmes suivants : Programme de développement sectoriel; Programme d'appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales; Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région; Territoires : priorités bioalimentaires.

Les initiatives qui visent à coordonner la concertation des différents maillons des secteurs agroalimentaires et des acteurs territoriaux (sous-volet 1.2) peuvent être déposées au Ministère dès maintenant.

Pour connaître les modalités du Programme de développement territorial et sectoriel ainsi que les dates de lancement des appels de projets.

