Développement de territoires plus intelligents - Québec soutient neuf projets de transport terrestre et de mobilité durable

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par le biais du Programme innovation, 1,66 million de dollars en appui à neuf initiatives1 totalisant des investissements de 3,76 millions de dollars. Celles-ci ont été sélectionnées lors de l'appel de projets de démonstration et de vitrine technologique en transport terrestre et en mobilité durable 2020-2021.

De plus, le gouvernement octroie, par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, 1,2 million de dollars au Technopôle IVÉO pour soutenir le développement, au coût de 1,5 million de dollars, d'un consortium d'innovation municipale.

La députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

L'appel de projets, qui s'inscrit dans le Plan d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable 2018-2023, avait pour objectifs d'appuyer les PME dans la démonstration ou la mise en vitrine de leur produit, d'améliorer leurs perspectives de croissance, et de créer ou de consolider des partenariats avec les villes et les sociétés de transport.

Pour sa part, le nouveau consortium d'innovation municipale vise à cerner les défis et les enjeux des petites et moyennes villes de même qu'à soutenir les entreprises québécoises dans la commercialisation de leurs solutions auprès de celles-ci. En outre, il préparera et suivra des projets d'innovation réalisés en collaboration avec les entreprises, les villes et les agences de transport, en plus d'évaluer leurs retombées et de transférer les apprentissages à travers la province.

Citations :

« L'innovation agit comme un catalyseur pour la relance verte, alors que le milieu municipal représente un acteur important pour stimuler encore davantage l'électrification des transports et soutenir la mobilité durable. Nos initiatives permettront d'augmenter les achats locaux des donneurs d'ordres publics auprès de nos entreprises, partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La création du consortium d'IVÉO permettra de réaliser une veille plus approfondie des technologies émergentes et de générer davantage de partenariats stratégiques entre les entreprises et les villes. Ce sera l'occasion pour l'organisme d'accompagner un plus grand nombre d'entreprises dans leur stratégie de commercialisation à travers le réseau des villes innovantes. Je souligne par ailleurs le caractère fort innovant des neuf projets de démonstration et de vitrine technologique qui bénéficieront de l'appui du gouvernement du Québec. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

Faits saillants :

Créé en 2017, le Technopôle IVÉO suscite des maillages afin d'arrimer la demande des villes avec l'offre des entreprises en matière de solutions technologiques dans les domaines de la mobilité durable et des villes intelligentes.

Le Plan d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable 2018-2023 vise à faire de l'industrie québécoise des équipements de transport terrestre une référence pour ses solutions novatrices en mobilité durable et en transport intelligent.

Le Programme innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation ainsi que dans la commercialisation de leurs innovations.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, et d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation.

Annexe - Initiatives sélectionnées lors de l'appel de projets de démonstration et de vitrine technologique en transport terrestre et en mobilité durable 2020-2021

Entreprise Titre du projet Coût total Subvention

accordée Niosense Démonstration des économies de GES

par l'évitement des arrêts inutiles aux

intersections 878 000 $ 350 000 $ Vélo-Transit Démonstration de la pertinence des

modules de stationnement sécurisés de

vélos pour positionner la mobilité active

au cœur des déplacements 600 000 $ 300 000 $ Concept

GeeBee Démonstration de bornes de recharge

électriques mobiles pour véhicules

légers à deux roues et système

informatique de gestion autonome

intelligent 205 000 $ 100 000 $ Jakarto

cartographie

3D Modélisation d'un jumeau numérique

pour la Ville de Longueuil 590 000 $ 249 000 $ Simon André Démonstration d'une camionnette Ram

ProMaster à propulsion électrique 70 398 $ 35 199 $ Blue City

Technology Solution IA pour surveillance du trafic

multimodal 572 925 $ 286 463 $ Jeu vert Démonstration d'une application de

récompenses de la mobilité durable 535 105 $ 200 450 $ MUVE MUVE et STM : Innovation Logiciel

MAAS 100 000 $ 50 000 $ Theron Développement d'un dispositif quatre

roues motrices 209 200 $ 89 230 $ Total 3 760 628 $ 1 660 342 $

__________________________ 1. Les neuf initiatives sont présentées en annexe.

