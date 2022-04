Développement de la filière batterie - QUÉBEC INVESTIT 22,5 M$ POUR LA REVALORISATION DES MATÉRIAUX CRITIQUES DES BATTERIES LITHIUM-ION

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 22,5 millions de dollars à Recyclage Lithion pour appuyer la construction, à compter de ce printemps, d'une usine de broyage de batteries de véhicules électriques, qui sera en activité dès 2023. Celle-ci pourra traiter jusqu'à 7 500 tonnes de batteries par année, soit l'équivalent des batteries de 25 000 véhicules électriques. L'aide financière soutiendra aussi la mise en place d'un centre de développement technologique ainsi que la conception de l'ingénierie détaillée pour l'implantation d'une future usine d'hydrométallurgie. Les activités de l'entreprise devraient générer à terme près de 160 emplois.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Au cours des deux prochaines années, Recyclage Lithion investira plus de 80 millions de dollars dans cette première phase de son projet. La construction de l'usine d'hydrométallurgie, lors de la deuxième phase, débutera en 2023. Cette installation servira à raffiner le produit fini de l'usine de broyage, soit une poudre noire constituée de métaux et de minéraux tels que le graphite, le nickel, le lithium, le cobalt et le manganèse. Grâce à son procédé technologique, l'entreprise pourra récupérer jusqu'à 95 % des composants de batteries, qui pourront ensuite être réutilisés par les fabricants de batteries.

L'aide gouvernementale comprend une prise de participation, par l'entremise d'Investissement Québec, de 15 millions de dollars dans le capital-actions de Recyclage Lithion. Des subventions totalisant 7,5 millions de dollars sont également accordées à l'entreprise (2,79 millions) et à une filiale de celle-ci (4,71 millions) par le biais du Plan pour une économie verte 2030.

Des collaborateurs stratégiques ont déjà aussi confirmé leur participation financière pour la réalisation de ce projet, soit l'entreprise coréenne IMM Investment Global ainsi que Fondaction. IMM Investment Global possède des liens d'affaires privilégiés avec les fabricants coréens de cathodes et de cellules de batteries, notamment LG, Samsung, SKI, Ecopro et POSCO, et avec le fabricant d'automobiles Hyundai. De plus, en janvier 2022, Recyclage Lithion a confirmé l'octroi d'une licence d'exploitation exclusive de sa technologie de recyclage de batteries lithium-ion sur le marché coréen à IS Dongseo Company.

Citations :

« Le projet de Recyclage Lithion est un maillon essentiel de notre stratégie batterie. Cet appui contribuera à assurer un approvisionnement local et à poursuivre le développement d'une expertise québécoise sur le recyclage des batteries. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous devons planifier dès maintenant le recyclage des batteries en fin de vie en prévision de l'essor que connaîtra la mobilité électrique au cours des prochaines années. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Recyclage Lithion dans cette nouvelle étape de son développement. Avec sa technologie d'avant-garde, l'entreprise s'inscrit dans la logique de l'économie circulaire. C'est avec enthousiasme que nous appuyons ce projet. Il permettra de réduire l'empreinte carbone des batteries, et ce, sur l'ensemble de leur cycle de vie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le projet de Recyclage Lithion s'inscrit parfaitement dans notre ambition de faire du Québec un acteur incontournable sur la scène internationale en matière de ressources naturelles. Le recyclage et la réutilisation des matières premières se trouvant dans les composants de batteries amélioreront la mise en valeur de nos minéraux critiques et stratégiques et le potentiel de retombées économiques. C'est un projet qui cadre tout à fait avec notre vision d'une économie prospère et durable. Encore une fois, le Québec pose des actions concrètes en tant que leader de la transition énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Augmenter l'expertise et la capacité québécoises en matière de recyclage de batteries fait partie intégrante de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, qu'Investissement Québec contribue à mettre en œuvre. Nous continuerons d'investir dans des projets comme celui de Recyclage Lithion afin de renforcer la position du Québec non seulement à titre de fournisseur mondial de composants et de minéraux pour les batteries, mais aussi en tant qu'acteur responsable et engagé à favoriser une économie verte et durable. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Le gouvernement pose des gestes concrets pour stimuler l'essor du secteur de la batterie ici et il envoie un message clair à l'industrie mondiale : le Québec jouera un rôle clé en Amérique du Nord pour assurer la transition énergétique. Notre ambition est de fournir à l'industrie la technologie la plus durable en vue de créer une économie circulaire autour des matériaux de batterie. Nous sommes fiers de développer notre expertise et notre savoir-faire ici afin de faire progresser le Québec dans la réalisation d'une batterie verte. Nos technologies rayonnent déjà à l'international grâce à l'intérêt marqué d'acteurs mondiaux de l'écosystème de l'électrification des transports qui choisissent la solution de Recyclage Lithion pour servir les besoins de leurs marchés locaux. Nous entrons dans une phase passionnante de notre développement commercial au Québec, en Corée et, prochainement, aux États-Unis et en Europe. »

Benoit Couture, président de Recyclage Lithion

Faits saillants :

Fondée en 2018, Recyclage Lithion exploite une usine pilote dans l'arrondissement d' Anjou , à Montréal, et emploie actuellement 22 personnes.

, à Montréal, et emploie actuellement 22 personnes. Les subventions de 7,5 millions de dollars sont accordées grâce au Fonds d'électrification et de changements climatiques et s'inscrivent dans la mesure 2.1.1. du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Cette mesure vise à stimuler le développement des filières stratégiques pour favoriser la transition énergétique du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, visitez la page Web.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cell. : 438 777-3777; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Dominik Boudreault Lapierre, Conseiller - Affaires publiques, CASACOM, Cell. : 514 386-7557, Courriel : [email protected]