Développement de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique - Appui de 5 M$ pour la mise en place du Projet d'approvisionnement stratégique québécois électrique

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'une aide financière de 5 millions de dollars à l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) pour la mise en place du Projet d'approvisionnement stratégique québécois électrique (PASQE).

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de sa participation au colloque annuel de l'AIEQ.

Le PASQE vise à pérenniser et à augmenter les achats au Québec de façon récurrente dans le secteur manufacturier électrique. Il offre un soutien aux manufacturiers et aux producteurs afin d'accroître leur compétitivité par rapport à la concurrence internationale.

Grâce à ce projet, Hydro-Québec pourra profiter d'une chaîne d'approvisionnement locale améliorée sur le plan de l'autonomie et de la fiabilité, ce qui permettra de générer des retombées économiques au Québec. La société d'État souhaite également que cette initiative favorise le démarrage d'entreprises à fort potentiel de développement qui seront en mesure de répondre aux besoins des fournisseurs stratégiques et de compétitionner sur les marchés internationaux.

Citations :

« L'utilisation de l'hydroélectricité est au cœur de la croissance économique du Québec. Si l'on veut demeurer un leader dans ce secteur sur la scène internationale, il est primordial de miser sur le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale et pérenne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'électricité de sources renouvelables constitue une solution privilégiée aux grands défis que le Québec doit relever pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le projet de l'AIEQ favorisera la création et la croissance d'entreprises durables pour un avenir plus vert, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'y contribuer. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le PASQE a vu le jour grâce à la collaboration des producteurs, des transporteurs et des distributeurs d'électricité ainsi que des promoteurs et des fournisseurs stratégiques. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et Hydro-Québec y ont également participé.

L'AIEQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe divers intervenants de l'industrie électrique du Québec, un secteur économique important qui comprend plus de 350 entreprises, emploie 63 000 personnes et contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards de dollars annuellement.

L'association organise et appuie plus d'une vingtaine d'activités par année. Celles-ci réunissent des professionnels de l'industrie électrique et des donneurs d'ouvrage québécois, canadiens et américains.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises québécoises évoluant dans le secteur de l'énergie. Elle soutient également le développement des connaissances en production d'énergies renouvelables à faibles émissions de gaz à effet de serre, en transport et distribution d'énergie électrique de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Genevieve Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 654-8246; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710