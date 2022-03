Développement de cellules d'intervention rapide - Un nouvel appel de projets lancé pour couvrir la totalité du territoire québécois

QUEBEC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Afin de protéger efficacement les victimes de violence conjugale à travers le Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a lancé aujourd'hui un nouvel appel de projets ciblé pour le développement de cellules d'intervention rapide dans cinq régions, soit l'Estrie, la Côte-Nord, la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec et l'Outaouais.

Cet appel de projets vise à couvrir certaines municipalités régionales de comté (MRC) jusqu'ici non couvertes par les cellules d'intervention rapides déjà en place. De cette manière, les victimes de violence conjugale de toutes les MRC auront la possibilité d'accéder plus facilement aux services offerts par les cellules d'intervention rapide, et ce, peu importe leur lieu de résidence. Les organismes désirant soumettre un projet peuvent le faire jusqu'au 23 mai 2022.

Rappelons que depuis mars 2021, dans le cadre de ses efforts historiques de lutte contre la violence conjugale, le gouvernement a investi un total de 3,5 millions de dollars pour soutenir le développement de 25 cellules d'intervention rapide réparties dans les 17 régions administratives du Québec. L'appel de projets est financé dans le cadre du Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 et des Actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides 2021-2026.

Citation :

« Très bientôt, tout le territoire québécois sera couvert par des cellules d'intervention rapide, des filets de sécurité essentiels et efficaces pour protéger les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Je suis fière de l'engagement de notre gouvernement visant à mettre en place des mécanismes pour contrer la violence. La problématique de la violence conjugale est complexe et il est important et précieux de pouvoir compter sur des partenaires et des experts qui ont une bonne connaissance du terrain. J'invite donc les organismes des régions ciblées à soumettre leurs projets, pour que les femmes partout au Québec soient davantage en sécurité. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Une cellule d'intervention rapide est un groupe d'organismes communautaires, d'organisations gouvernementales, paragouvernementales et de personnes intervenantes qui se coordonnent pour mettre en place un plan d'action concerté ou une cellule de crise pour intervenir dans une situation de violence conjugale dans les 24 à 48 heures selon le niveau de dangerosité identifié. Les mécanismes varient d'une région à l'autre.

La durée des projets peut être de un à trois ans.

Le montant maximal annuel de l'aide financière accordée par le SCF sera modulé selon les MRC admissibles visées par le projet. La date limite pour participer à l'appel de projets est le lundi 23 mai 2022, 23 h 59.

Plus d'un projet peut être déposé pour une même région. Les projets doivent toutefois être complémentaires, c'est-à-dire qu'ils doivent pas viser un même territoire.

Les organismes admissibles à cet appel de projets sont :

les organismes à but non lucratif immatriculés au Registraire des entreprises du Québec (REQ), ayant déposé une déclaration annuelle au REQ;



les communautés autochtones qui, à défaut d'être légalement constituées en organismes, sont parrainées par un organisme répondant aux critères formulés ci-dessus ou par un conseil de bande par lequel va transiter la subvention accordée, ainsi que le prévoit une entente conjointe, participent à l'une des cellules d'intervention rapide mentionnées ci-dessus et agissent à titre de mandataire pour l'une de celles-ci;



les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités du Québec participant à l'une des cellules d'intervention rapide mentionnées ci-dessus et qui agissent à titre de mandataires pour l'une de celles-ci;



les organisations du réseau de la santé et des services sociaux du Québec participant à l'une des cellules d'intervention rapide mentionnées ci-dessus et qui agissent à titre de mandataires pour l'une de celles-ci.

Liens connexes :

Pour plus d'informations sur l'appel de projets : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/appel-projets-violence-conjugale-et-violences-sexuelles/apercu-appel-projets-violences

Pour en apprendre davantage sur le Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf Pour plus de détails sur les Actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides 2021-2026 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Feuillet-actions-prio-violence-conj.pdf?1645103537

