Développement de cellules d'intervention rapide - Près de 2,4 M$ pour doter toutes les régions d'une cellule d'intervention rapide

QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Pour protéger efficacement les victimes de violence conjugale dans toutes les régions du Québec, le gouvernement confirme un financement de 2,4 millions de dollars afin de déployer 17 nouveaux projets de cellules d'intervention rapide. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les projets seront mis en œuvre dans 10 régions : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Montréal, Outaouais, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laurentides et Centre-du-Québec. En comptant les cellules existantes, consolidées en mars 2021, il y a maintenant au moins une cellule d'intervention rapide dans chacune des 17 régions du Québec.

À terme, les projets retenus permettront de répondre à deux objectifs, soit :

de développer des cellules d'intervention rapide servant à assurer un filet de sécurité autour des victimes de violence conjugale, de leurs enfants et de leur conjoint ou ex-conjoint, et ce, afin de prévenir les homicides conjugaux;

d'assurer la formation, la concertation et le travail des intervenantes et intervenants visant à prévenir des homicides conjugaux.

Ces projets sont financés dans le cadre du Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025, lancé en décembre 2020 par la ministre, et des Actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides 2021-2026 annoncées en avril dernier par le gouvernement du Québec pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides.

Citation :

« La problématique de la violence conjugale est complexe et il est important pour notre gouvernement de pouvoir compter sur des alliés qui ont une bonne connaissance du terrain. Grâce à cet investissement, les organismes et partenaires de toutes les régions bénéficieront désormais de plus de ressources financières pour agir efficacement afin d'instaurer un filet de sécurité autour des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants, et pour intervenir auprès des auteurs. Je profite de l'occasion pour inciter les femmes victimes de violence conjugale, leurs proches ou des témoins à interpeller un organisme d'aide. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Une cellule d'intervention rapide est un groupe d'organismes communautaires, d'organisations gouvernementales, paragouvernementales et de personnes intervenantes qui se coordonnent pour mettre en place un plan d'action concerté ou une cellule de crise qui vise à intervenir dans une situation de violence conjugale dans les 24 à 48 h selon le niveau de dangerosité identifié. Les mécanismes varient d'une région à une autre.

La durée des projets varie d'un à trois ans.

L'aide financière accordée vise les années financières 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, selon la durée des projets présentés par les organismes.

2023-2024, selon la durée des projets présentés par les organismes. Un autre appel de projets est prévu en 2022-2023 afin de poursuivre le développement graduel sur le territoire québécois.

Il est à noter qu'un premier appel de projets avait été mené en 2020-2021. Au terme de cet appel, le gouvernement a accordé, en mars 2021, une aide financière de 1,1 M$ pour la consolidation des huit cellules d'intervention rapide existantes dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, Laval , Lanaudière et Montérégie.

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/appel-projets-violence-conjugale-et-violences-sexuelles/apercu-appel-projets-violences

