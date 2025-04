MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Sylvain Chrétien, président, chef de la direction et cofondateur de l'entreprise canadienne de biotechnologie Synucure Thérapeutique est fier d'annoncer un partenariat financier stratégique avec le gouvernement du Québec, par son mandataire Investissement Québec. Grâce à cet accord, le gouvernement du Québec injecte 50 % du financement, soit la somme de 1,4 million de dollars, par le biais du programme Impulsion PME et devient ainsi actionnaire de l'entreprise. L'autre moitié du financement, soit 1,4 millions de dollars, est comblée par des investisseurs privés.

Cet investissement constitue un levier essentiel pour le développement d'une nouvelle formulation unique de la cystéamine, un médicament repositionné qui a notamment démontré, au cours des recherches des quinze dernières années, des propriétés neuroprotectrices et neurorestauratrices.

Le traitement de la maladie de Parkinson (MP) représente un défi majeur en raison du manque de solutions thérapeutiques capables de modifier son évolution. Actuellement, aucune option ne permet de ralentir ou d'arrêter sa progression alors que plus de 110 000 personnes souffrent de la maladie au Canada*.

Grâce à la robustesse des travaux pré-cliniques menés par la Dre Francesca Cicchetti, directrice scientifique en chef et cofondatrice de Synucure Thérapeutique, l'équipe est très optimiste et confiante de pouvoir développer un traitement significatif pour les patients atteints de cette maladie.

Les recherches de la Dre Cicchetti ont démontré, chez divers modèles animaux et cellulaires, que ce médicament pouvait prévenir et/ou inverser un nombre de caractéristiques liées à la maladie de Parkinson.

Avec cette ambition, Synucure Thérapeutique aspire à se positionner comme une référence mondiale dans la recherche contre la maladie de Parkinson, poursuivant un objectif clair : changer à jamais la destinée des patients touchés par cette condition.

Synucure Thérapeutique remercie CQDM pour son appui comme entité de référence et d'accompagnement dans le processus de revue diligente auprès d'Investissement Québec.

Citations :

« L'arrivée du gouvernement du Québec à titre d'actionnaire marque une étape déterminante dans notre parcours vers un traitement innovant pour la maladie de Parkinson. Nous sommes convaincus que notre approche scientifique transformera la vie de milliers de patients. Nous poursuivons notre recherche de capitaux et espérons pouvoir compter sur l'appui de nouveaux partenaires dans les prochains mois afin de nous aider à réaliser notre mission porteuse d'espoir. »

Sylvain Chrétien, président, chef de la direction et cofondateur de Synucure Thérapeutique.

« Les avancées réalisées jusqu'ici sont prometteuses. Je suis emballée par les travaux en cours, et ce financement stratégique octroyé à Synucure Thérapeutique nous permettra d'accélérer les découvertes vers des applications cliniques tangibles. »

Dre Francesca Cicchetti, directrice scientifique, cofondatrice de Synucure Thérapeutique, professeure à la Faculté de Médecine de l'Université Laval et chercheure en Neurosciences au Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval.

« Le gouvernement du Québec est fier d'investir 1,4 millions de dollars dans l'entreprise Synucure Thérapeutique afin de l'aider à développer un traitement prometteur pour la maladie de Parkinson. Soutenir les entreprises québécoises qui contribuent à l'essor des sciences de la vie est essentiel pour bâtir notre culture de l'innovation et, surtout, améliorer les soins offerts à la population. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Grâce à l'intervention d'Investissement Québec, Synucure peut désormais poursuivre sa mission de traiter les effets de la maladie de Parkinson. En encourageant les sciences de la vie, nous favorisons non seulement le développement de solutions médicales innovantes et l'expertise québécoise en la matière, mais nous contribuons aussi au développement d'un écosystème dynamique qui permet un passage plus fluide de la recherche à la commercialisation. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

À propos de Synucure Thérapeutique

Synucure Thérapeutique est une entreprise canadienne de biotechnologie qui mène des recherches sur les troubles dégénératifs du cerveau. Fondée en 2021, Synucure a pour objectif principal de poursuivre les travaux précliniques prometteurs de la Dre Francesca Cicchetti sur un médicament repositionné, la cystéamine. Ces recherches ont démontré, dans divers modèles animaux et cellulaires, que ce médicament pouvait prévenir et/ou inverser un nombre de caractéristiques liées à la maladie de Parkinson (MP). L'entreprise mène divers projets de recherche, notamment le développement d'un outil d'aide pour un meilleur diagnostic de MP basé sur des biomarqueurs sanguins.

Pour en savoir plus, visitez www.synucure.com

*Agence de la santé publique du Canada − Système canadien de surveillance des maladies chroniques

Renseignements médias : Synucure Thérapeutique, Katherine Vanda, Katherine V. Communications, Tél.: 514-318-3068, [email protected]; Investissement Québec, Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Tél. : 263-999-8144, [email protected]