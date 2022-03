Parmi les étrangers de renom présentés dans le documentaire, mentionnons le missionnaire jésuite italien Matteo Ricci, qui a visité la Chine durant la dynastie Ming, le missionnaire flamand Ferdinand Verbiest, qui est arrivé en Chine pendant le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing, et Halliday Macartney, un chirurgien militaire et, plus tard, diplomate qui est venu en Chine pendant le règne de l'empereur Qianlong, également de la dynastie Qing.

La deuxième saison de « CHINA » aborde une perspective historique par voie de narration, et reprend l'histoire des personnages clés du développement humaniste et historique de la Chine par le biais d'interprétations dramatiques. On y présente des périodes prospères comme le point culminant de la poésie chinoise durant la dynastie Tang, l'épanouissement de l'esthétique de la dynastie Song et l'art Yuanqu florissant de la dynastie Yuan, tout en révélant les réelles émotions des personnages.

Le documentaire développe le contexte culturel en l'insérant dans une vision globale, créant ainsi un prologue chinois parallèle à l'histoire mondiale. Matteo Ricci, le missionnaire italien, a comblé le fossé culturel entre la Chine et l'Occident après avoir appris la langue et la culture chinoises. Les sept voyages de Zheng He vers l'Ouest ont constitué de braves explorations du monde par un aventurier chinois. Xu Guangqi, qui a traduit Les éléments d'Euclide en collaboration avec Matteo Ricci, a introduit le système de sciences naturelles en Chine, rapprochant ainsi plus étroitement la Chine du monde.

Depuis l'Antiquité, les échanges culturels entre la Chine et le monde ont souvent été promus et, dans ses rapports avec différentes civilisations, la Chine a toujours mis l'accent sur l'étude, la réflexion, l'intégration et l'innovation. Cette approche témoigne de l'attitude passionnée, amicale et pacifique de la Chine. L'histoire montre que ce n'est qu'à travers la communication et l'apprentissage mutuel qu'une civilisation peut véritablement s'épanouir. Ce documentaire a été produit en adoptant une vision d'ouverture et d'inclusion des différentes cultures et vise à raconter des récits historiques et à mettre en valeur la culture chinoise au moyen de techniques novatrices de narration et d'interprétations dramatiques.

À propos de la deuxième saison de « CHINA »

La deuxième saison du documentaire historique « CHINA » explore l'héritage de la Chine à travers les dynasties Tang, Song, Yuan, Ming et Qing, présentant l'esthétique chinoise à l'aide de technologies cinématiques de pointe.

