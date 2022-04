TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - Deuxième Récolte, la plus grande organisation canadienne de récupération alimentaire, publie aujourd'hui une nouvelle étude. Menées en partenariat avec Value Chain Management International, importante porte-parole du public et de l'industrie en matière de gaspillage alimentaire, ces recherches mettent en lumière la quantité de surplus alimentaires que produit et gaspille annuellement le système alimentaire du Canada. Dans le rapport intitulé Une occasion gâchée, on découvre que 96 % des surplus alimentaires produits au Canada sont gaspillés plutôt que donnés à des personnes dans le besoin.

« Le système alimentaire canadien gaspille presque tous les surplus alimentaires qu'il produit, alors qu'il pourrait les récupérer et les redistribuer à des personnes en situation d'insécurité alimentaire, affirme Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. Lors de nos recherches, nous avons découvert que seuls 4 % des surplus alimentaires disponibles sont récupérés et redistribués. Le reste est utilisé comme nourriture pour animaux ou envoyé dans des centres de biométhanisation ou des sites d'enfouissement, où il produit du gaz méthane et nuit directement au climat. »

Fondé sur des recherches novatrices sur le système alimentaire canadien, le rapport Une occasion gâchée explore les types d'aliments envoyés aux sites d'enfouissement, les sources de gaspillage, ainsi que les raisons expliquant l'hésitation à récupérer les surplus. Des solutions sont ensuite proposées aux entreprises et aux décideurs pour exploiter la potentialité des pertes alimentaires comestibles au profit de toutes les personnes concernées.

Il s'agit de la première recherche canadienne à quantifier :

les 3,2 millions de tonnes de surplus alimentaires produits par l'industrie alimentaire du Canada ;

de surplus alimentaires produits par l'industrie alimentaire du ; les surplus alimentaires qui ne sont pas récupérés et redistribués aux fins de consommation humaine ( 96 % );

); les 127 177 donateurs potentiels de surplus alimentaires potentiels au sein de l'industrie alimentaire du Canada ;

de surplus alimentaires potentiels au sein de l'industrie alimentaire du ; la proportion de ces entreprises qui estiment produire des surplus alimentaires ( 45 % );

); les régions les plus susceptibles d'avoir des surplus alimentaires;

les secteurs de l'industrie qui affirment produire des surplus alimentaires, et le pourcentage qu'ils donnent;

les types de surplus alimentaires produits par l'industrie alimentaire du Canada ;

; la mesure dans laquelle les entreprises ne mesurent pas et ne surveillent pas les surplus alimentaires, et les raisons de ce phénomène.

« Alors que près des deux tiers des Canadiens et Canadiennes déclarent peiner à nourrir leur famille, une statistique condamnée à augmenter face à une inflation sans précédent, il nous faut passer aux actes et changer le système alimentaire du Canada, explique Lori Nikkel. Nous produisons assez de nourriture pour nourrir tout le monde au Canada; pourtant, plusieurs ne mangent toujours pas à leur faim. Nous avons la responsabilité envers nos pairs et notre planète de reconnaître la pleine valeur de la nourriture de sorte à motiver les entreprises à ne pas gaspiller des aliments parfaitement comestibles. »

Une occasion gâchée est le troisième d'une série de rapports entamée par Deuxième Récolte en 2019 avec La crise évitable du gaspillage alimentaire, une feuille de route qui démontre que près de 9 millions de tonnes de nourriture produite pour la population canadienne sont perdues ou gaspillées chaque année. Le deuxième rapport, Le réseau alimentaire invisible du Canada (2021), a été la première étude à révéler la vaste mosaïque invisible de quelque 61 000 organismes communautaires distribuant de la nourriture aux populations nécessiteuses. Les trois rapports de Deuxième Récolte peuvent être téléchargés au : deuxiemerecolte.ca/recherche.

Les représentants des médias sont invités à assister à la présentation de la recherche en personne ou en ligne, aujourd'hui le mardi 12 avril à 9 h, avec Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte, et Martin Gooch, Ph. D., de Value Chain Management International.

Deuxième Récolte tient à remercier la Fondation Walmart d'avoir offert l'appui financier nécessaire pour mener cette étude et de s'employer à trouver des solutions viables qui réduiront considérablement les quantités d'aliments perdus et gaspillés à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et une experte en matière de récupération de denrées périssables. Chaque année, elle élargit son réseau de l'industrie pour accueillir plus de fermes, de transformateurs, de distributeurs, de détaillants et de services alimentaires. Elle collabore avec des milliers d'entreprises à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin de réduire le gaspillage d'aliments comestibles et, par le fait même, d'éviter l'émission de milliers de kilogrammes de gaz à effet de serre dommageables pour l'environnement. La nourriture que Deuxième Récolte récupère est redirigée vers des organismes de bienfaisance et sans but lucratif afin d'aider la population à manger sainement. Leader éclairée mondiale en pertes et gaspillage alimentaires et en récupération et redistribution de denrées périssables, Deuxième Récolte modernise constamment ses processus et fait part de ses méthodes afin de créer un meilleur avenir pour tous et toutes. www.DeuxiemeRecolte.ca

À propos de Value Chain Management International

Value Chain Management International (VCMI) a rédigé et corédigé de nombreuses publications sur les pertes et le gaspillage alimentaires. Importante porte-parole du public et de l'industrie, l'organisation promeut les possibilités et les solutions relatives à la réduction du gaspillage alimentaire, à la traçabilité et à l'environnement. VCMI mesure le gaspillage dans l'analyse globale des systèmes alimentaires afin de créer des solutions viables et pragmatiques pour les entreprises et les organismes de l'industrie à tous les échelons la chaîne de valeur. Elle applique des outils spécialisés de diagnostic de la chaîne de valeur pour détecter les sources de gaspillage et trouver des solutions. Par la suite, VCMI participe à la mise en œuvre de nouvelles pratiques pour résoudre les problèmes et veiller à l'obtention de bons résultats. www.VCM-International.com

