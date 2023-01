TORONTO, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Deuxième Récolte, la plus grande organisation canadienne de récupération alimentaire, présente de nouvelles données sur les besoins anticipés en aide alimentaire au Canada pour l'année 2023. Intitulée Une résolution du Nouvel An pour surmonter la précarité alimentaire au Canada, la page Web constate que les programmes alimentaires sans but lucratif qui viennent en aide aux Canadiens en situation de précarité alimentaire prévoient une augmentation de 60 % du nombre de personnes recevant de l'aide alimentaire en 2023, une hausse qui s'ajoutera à l'augmentation de 134 % qui a eu lieu en 2022.

Nombre mensuel de personnes desservies par des OSBL (Groupe CNW/Deuxième Récolte)

« Malgré la nouvelle année, le Canada n'a pas pris de résolution pour contrer l'insécurité alimentaire au pays, souligne Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. L'arrêt du soutien financier lié à la COVID-19, l'inflation alimentaire, la stagnation des salaires sont tous des facteurs qui expliquent le recours grandissant à l'aide alimentaire. Si des changements ne sont pas mis en place à l'échelle du système, la précarité alimentaire au pays grimpera en flèche. »

L'enquête évalue comment le secteur des organismes d'aide alimentaire (banques alimentaires, organismes confessionnels, écoles et groupes communautaires) devra se préparer à une demande en hausse pour l'année 2023. Plus de 1 300 organismes partout au pays ont été sondés à la fin de 2022 afin de connaître l'ampleur de leurs programmes d'aide alimentaire et les besoins anticipés.

Voici quelques faits saillants du rapport :

Les organismes sans but lucratif (OSBL) prévoient bonifier leurs programmes alimentaires de 30 % en 2023, ce qui fera passer de 3,7 à 4,2 le nombre de jours par semaine moyen de distribution gratuite de nourriture.

En tout, 39 % des OSBL affirment qu'ils auront besoin d'un minimum de 50 % d'aliments périssables de plus pour répondre à la demande en 2023.

Pas moins de 44 % des OSBL affirment qu'ils auront besoin d'un minimum de 50 % d'aliments non périssables de plus pour répondre à la demande en 2023.

Seulement 9 % des OSBL indiquent qu'ils auront besoin de plus de nourriture seulement.

Davantage, soit 21 %, indiquent qu'ils auront besoin de plus de fonds seulement.

Les quelque 70 % restants indiquent qu'ils auront besoin à la fois de plus de nourriture et de plus de fonds.

Les organismes sans but lucratif qui ont répondu au sondage prévoient un manque à gagner total de 94 millions de dollars pour répondre à la demande en 2023, une moyenne de 70 000 $ par organisme. « Les OSBL ont vraiment besoin d'un soutien financier à court terme pour arriver à répondre au bond dans la demande », explique Suman Roy, directeur général du Scarborough Food Security Initiative, en faisant remarquer que depuis la pandémie, le nombre de programmes alimentaires sans but lucratif a augmenté de 214 % au Canada, et qu'une hausse de 60 % est prévue encore en 2023.

« L'accès à la nourriture est un droit humain, pas un privilège, rappelle Lori Nikkel. L'augmentation des programmes alimentaires ne réglera pas l'insécurité alimentaire au Canada. Ça apporte un coup de main, mais ça ne résout pas le problème à la source. À long terme, le gouvernement doit mettre en place un soutien à la population, par exemple une régulation des revenus en fonction de l'inflation et l'assurance d'une offre de logements abordables, pour que les programmes d'aide alimentaire ne soient plus une aussi grande nécessité. »

Un résumé des résultats peut être trouvé ici.

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et une experte en matière de récupération de denrées périssables. Chaque année, elle élargit son réseau au sein du secteur de l'alimentation pour accueillir plus de fermes, de transformateurs, de distributeurs, de détaillants, et de services alimentaires. Elle collabore avec des milliers d'entreprises à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin de réduire le gaspillage d'aliments comestibles et, par le fait même, d'éviter l'émission de milliers de kilogrammes de gaz à effet de serre dommageables pour l'environnement. La nourriture récupérée par Deuxième Récolte est redirigée vers des organismes de bienfaisance et sans but lucratif afin d'aider la population à manger sainement. Leader éclairée mondiale en pertes et gaspillage alimentaires et en récupération et redistribution de denrées périssables, Deuxième Récolte modernise constamment ses processus et fait part de ses méthodes afin de créer un meilleur avenir pour tous et pour toutes. www.DeuxiemeRecolte.ca

SOURCE Deuxième Récolte

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour une entrevue : Marie-José Mastromonaco, Directrice des Opérations, [email protected], 514-952-2071