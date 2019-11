Deuxième rapport annuel de l'indice canadien de confiance en matière de finance IG : Les aînés et les nouveaux arrivants ont surpassé la moyenne nationale en 2019

WINNIPEG, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Afin de souligner le Mois de la littératie financière, IG Gestion de patrimoine a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel de l'indice de confiance en matière de finance IG (« l'indice »), en partenariat avec Ipsos Canada. L'indice annuel fait le suivi du niveau de confiance des Canadiens et en fait rapport, en se basant sur les réponses fournies à six questions de sondage ayant trait aux considérations financières à court et à long terme.

L'édition de cette année révèle que, malgré la confiance légèrement en baisse des Canadiens en 2019 par rapport à la même période l'année dernière (l'indice ayant chuté de trois points, passant de 59 à 56), les nouveaux arrivants (les personnes qui habitent au Canada depuis moins de trois ans) et les aînés (les Canadiens âgés de 65 ans et plus) ont pour leur part affiché des résultats indiciels plus élevés (66 et 64, respectivement) que la moyenne nationale.

Les nouveaux arrivants sont plus confiants (que la moyenne des répondants) qu'ils réussiront à atteindre leurs objectifs financiers et ils ont indiqué se sentir moins anxieux au sujet de leurs finances, tandis que les aînés sont plus enclins à être satisfaits des décisions financières qu'ils ont prises et à examiner régulièrement leur situation financière.

« Il est encourageant de voir que tant les aînés que les nouveaux arrivants ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale au chapitre de leur confiance financière, surtout en considération des enjeux particuliers avec lesquels doivent composer ces deux groupes, a fait remarquer Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Par exemple, de nombreux Canadiens sont si préoccupés par le fait d'épargner pour la retraite qu'ils ne réalisent pas toute la complexité que représente la planification financière de leur retraite, notamment l'élaboration d'une stratégie de retrait du REER et d'optimisation fiscale. Par ailleurs, ceux qui sont nouvellement arrivés au Canada font face à divers défis, comme comprendre de nouveaux systèmes financiers, l'épargne et la fiscalité, puis obtenir l'accès au crédit pour permettre à leur famille de s'établir. »

Principales constatations à l'échelle nationale

Fait intéressant, la confiance générale des Canadiens à l'égard de divers aspects macro-économiques - comme le marché boursier et la performance globale des économies canadiennes et mondiale - demeure essentiellement inchangée par rapport à 2018. Ce sont les questions en lien avec les finances personnelles qui ont contribué au léger déclin observé d'une année à l'autre.

« Même si on relève une faible diminution cette année, il convient toutefois de souligner que les facteurs principaux qui y sont attribuables comportent aussi des solutions à la portée de tous les Canadiens, a ajouté M. Carney. Prendre en charge ses finances personnelles commence par une meilleure compréhension de celles-ci. D'où l'importance de l'éducation financière. L'enjeu est d'habiliter les Canadiens et de renforcer leur sentiment de bien-être financier afin qu'ils puissent s'ouvrir en toute confiance aux possibilités de la vie. »

L'indice de confiance en matière de finance IG fait partie du programme communautaire d'IG Gestion de patrimoine, Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018. Le programme vise à accroître la confiance des Canadiens en matière de finance, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance financière des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui depuis plus de 20 ans aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez le lien IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

