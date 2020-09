Deuxième phase du Panier Bleu - Le Panier Bleu pour promouvoir l'achat local

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir accordé son soutien à une première phase qui a mobilisé de nombreux Québécois, le gouvernement du Québec verse une contribution financière non remboursable de 3 150 000 $ à l'organisme Le Panier Bleu pour la réalisation de sa deuxième phase de développement. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette nouvelle phase permettra au Panier Bleu de poursuivre sa mission en améliorant la performance de sa plateforme numérique. Elle contribuera aussi à l'atteinte de deux grands objectifs :

continuer la promotion de l'achat local, en offrant une importante visibilité aux commerçants et aux produits québécois;

poursuivre le développement informatique de la plateforme.

Le site Web lepanierbleu.ca regroupe présentement les fiches de quelque 22 000 commerces québécois. Il est possible d'y effectuer une recherche géolocalisée ainsi qu'une recherche par produit ou par commerce. Quant au commerçant qui s'y affiche, il a accès gratuitement à un éventail de services et de renseignements à partir d'un portail entreprise, par exemple le profil des visiteurs ou un outil favorisant une expérience client plus personnalisée.

Grâce à la deuxième phase, les consommateurs pourront trouver les produits qu'ils souhaitent acheter en accédant en temps réel aux stocks des commerçants participants. La plateforme offrira donc une visibilité accrue aux produits québécois.

Parallèlement, huit chantiers de réflexion serviront à prendre le pouls de l'industrie. Les recommandations issues de ces chantiers serviront de base pour l'accélération du virage numérique du secteur du commerce de détail au Québec. Présidés par des experts dans leur domaine, les chantiers touchent à différents aspects de cette transformation, soit les capacités logistiques, le transport et la livraison, la gestion de la vie privée et la protection des renseignements personnels, la gestion de l'expérience consommateur, la sécurité transactionnelle, les capacités technologiques, l'origine québécoise des produits et des commerces ainsi que la communication et le marketing. Le dépôt du rapport final des chantiers est attendu pour la fin de l'automne 2020.

Rappelons que le Panier Bleu vise à faire contrepoids aux plateformes internationales en encourageant l'achat local par l'entremise d'activités de promotion et de marketing stratégiques.

Citation :

« La crise sanitaire liée à la COVID-19 nous a permis de revoir nos habitudes d'achat et de faire un effort collectif pour soutenir les entrepreneurs d'ici. Le Panier Bleu, qui jouit d'une forte notoriété, a contribué à cet effort. C'est un outil important dans le cadre de notre plan de relance de l'économie québécoise, car nous croyons au potentiel de cette plateforme pour stimuler l'achat local et mieux faire connaître les entreprises et les produits de chez nous. L'offre de services sera développée, et la plateforme pourra générer des revenus du privé dans un avenir rapproché. Cette prochaine étape dans le développement du Panier Bleu est importante afin d'en assurer le succès à long terme et de faciliter la vie des Québécois qui veulent acheter localement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Organisme sans but lucratif, Le Panier Bleu a été constitué le 1 er avril 2020 afin de dynamiser l'achat local et de favoriser les produits et les entreprises d'ici.

avril 2020 afin de dynamiser l'achat local et de favoriser les produits et les entreprises d'ici. À son lancement, Le Panier Bleu a bénéficié d'une subvention de 975 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Seul secteur économique présent sur l'ensemble du territoire québécois, le commerce de détail représentait, en 2018, plus de 126 milliards de ventes par année dans quelque 45 000 établissements employant plus de 480 000 personnes.

Selon une étude parue en mars 2020, le total des ventes en ligne au Québec en 2019 s'élevait à 12,5 milliards de dollars. Environ 80 % de ces ventes ont été réalisées auprès de détaillants étrangers.

