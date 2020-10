Deuxième étude annuelle de Placements Mackenzie sur la retraite : Trois quarts des Canadiens cherchent des conseils pour les aider à naviguer la « nouvelle réalité en matière de retraite »

Selon Le point sur la réalité en matière de retraite de Mackenzie, les travailleurs canadiens s'attendent à prendre leur retraite plus tard et à devoir disposer d'une épargne nettement plus importante que celle des retraités actuels

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a publié aujourd'hui sa deuxième étude annuelle sur la retraite, Le point sur la réalité en matière de retraite de Mackenzie 2020. Les résultats de cette étude démontrent que les travailleurs canadiens devront faire face à une nouvelle réalité en matière de retraite comparativement à leurs parents et grands-parents. Par ailleurs, ils recherchent davantage d'informations et de soutien du secteur des services financiers sur la façon d'effectuer efficacement la transition vers la retraite.

L'étude, réalisée par Pollara Strategic Insights, a révélé d'importantes différences quant à la dynamique de la retraite des travailleurs canadiens et ceux qui sont déjà à la retraite :

Les travailleurs canadiens s'attendent à prendre leur retraite à un âge moyen de 62 ans (l'âge moyen de la retraite était de 57 ans pour ceux déjà à la retraite).

Ils estiment qu'ils auront besoin d'épargner plus du double pour la retraite (878 000 $) comparativement aux retraités actuels (lesquels estiment avoir eu en moyenne 427 000 $ en épargne au moment de leur retraite).

Près de la moitié de ceux qui ne sont pas encore à la retraite (45 pour cent) prévoient continuer de travailler dans une certaine mesure (contre seulement 9 pour cent de ceux qui sont déjà à la retraite).

Les non retraités ont également des attentes plus élevées quant à leur mode de vie idéal à la retraite, 76 pour cent prévoyant beaucoup voyager (contre 44 pour cent des retraités).

Par ailleurs, 51 pour cent de ceux qui ne sont pas actuellement à la retraite ont exprimé le désir de participer à des initiatives philanthropiques (contre 33 pour cent des retraités).

Le déclin relatif des régimes de retraite à prestations déterminées, l'allongement de l'espérance de vie, les faibles rendements, la complexité croissante des marchés financiers et l'augmentation du coût de la vie, notamment du logement et des soins de santé, contribuent également à la dynamique changeante de la retraite.

« Les résultats de l'étude indiquent que, vu leurs attentes, leurs plans et les défis uniques auxquels ils font face, les travailleurs canadiens doivent aborder la planification de la retraite et la transition à la retraite différemment de leurs parents et grands-parents, a déclaré Carol Bezaire, vice-présidente, Fiscalité, successions et philanthropie stratégique, Placements Mackenzie. Ils font face à une nouvelle réalité en matière de retraite qui nécessite une nouvelle approche. »

L'étude a également révélé que les travailleurs canadiens sont relativement peu sensibilisés et à l'aise avec la façon dont ils seront imposés à la retraite, ainsi qu'avec la planification successorale, les sources de revenus potentielles, la gestion des investissements après la retraite et la budgétisation de la retraite. Cependant, il existe un désir d'accroître les connaissances dans ces domaines, près des trois quarts (72 pour cent) étant désireux de faire appel à un professionnel de la finance pour les aider à préparer leur retraite et s'assurer qu'ils disposent des connaissances nécessaires.

« Compte tenu des défis et des contraintes de temps auxquels les travailleurs canadiens sont confrontés au quotidien, il n'est pas surprenant que la plupart d'entre eux n'aient pas pu se concentrer sur leur future retraite, a noté Mme Bezaire. Toutefois, il est encourageant de constater qu'ils veulent être mieux préparés. Cela représente une énorme opportunité pour les conseillers financiers du Canada de démontrer davantage la valeur des conseils et de travailler avec les clients pour les aider à devenir plus confiants et plus autonomes. En tant qu'industrie, nous devons cesser de nous concentrer uniquement sur l'épargne en vue de la retraite, pour nous concentrer sur l'épargne et la transition vers la retraite. »

Mme Bezaire a conclu en mentionnant que Placements Mackenzie a des programmes en place pour fournir aux conseillers les informations et le soutien dont ils ont besoin pour aider les clients à bien se préparer à leur retraite et à naviguer leurs années à la retraite, notamment :

Un accès à l'expertise et au savoir-faire en matière de placement dont ils ont besoin pour faire face à la nouvelle réalité en matière de retraite.

Une vaste gamme d'options de placement conçues pour produire un revenu de retraite et l'expertise en construction de portefeuille pour vous aider à ficeler le tout.

Des services professionnels tels que la planification fiscale et successorale et l'accès à une vaste gamme de ressources de formation.

