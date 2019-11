Deuxième édition du Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec - Nous devons miser sur la collaboration et la complémentarité pour nous distinguer dans la course à l'innovation

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la deuxième édition du Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec, organisé dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier. Plus de 300 leaders du milieu des affaires du Québec et de la France étaient présents au Palais des congrès de Montréal, afin d'entendre les conférenciers venus partager leurs stratégies de croissance et les occasions d'affaires sur ces deux marchés. La déléguée générale du Québec à Paris a d'ailleurs profité de son allocution de clôture pour réitérer l'intention du gouvernement du Québec de renforcer les liens entre ces deux marchés.

« Les échanges économiques soutenus entre le Québec et la France font de nos entreprises des partenaires privilégiés. Considérant l'incertitude de la conjoncture mondiale internationale, marquée par des tensions commerciales et des risques de ralentissement, il est primordial de miser sur nos alliés naturels. Nous devons également profiter de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui nous confère un avantage important face aux concurrents étrangers. La Chambre est très fière de collaborer à l'organisation de ce forum qui constitue une occasion de renforcer ces échanges et d'outiller les entreprises du Québec et de la France qui souhaitent pénétrer ces deux marchés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Miser sur les collaborations dans la course à l'innovation

« Le forum d'aujourd'hui a accordé beaucoup d'attention à l'entreprise du futur et à la course mondiale à l'innovation. Les échanges ont permis d'aborder le rôle central des labs d'innovation pour regrouper des experts, faire émerger une intelligence collective et permettre une meilleure collaboration intersectorielle. Ils ont également permis de souligner l'importance de mettre à profit les forces complémentaires des entreprises françaises et québécoises. Pour sa part, Montréal est particulièrement attractive grâce à son important bassin de talents et à son expertise dans de nombreux secteurs de pointe. La métropole se distingue également par son environnement d'affaires concurrentiel et par son accès privilégié au marché nord-américain », a indiqué Michel Leblanc.

Nous démarquer grâce à notre expertise en électrification des transports

« L'électrification des transports est une tendance forte au Québec, mais également en France. Les gouvernements intensifient d'ailleurs leurs efforts pour assurer la transition vers une économie sobre en carbone. Cette situation entraîne un changement de paradigme dans le secteur des transports. L'avenir de la mobilité repose sur les véhicules électriques et intelligents. Les conférenciers du forum ont insisté sur le fort potentiel économique de ce créneau. À ce sujet, la métropole a une occasion unique de prendre sa place et d'exporter son savoir-faire. Nous disposons de tous les ingrédients pour nous démarquer : un noyau critique de talents et d'entreprises technologiques, une renommée mondiale en intelligence artificielle, ainsi que la présence d'acteurs-clés comme Hydro-Québec », a poursuivi Michel Leblanc.

Saisir les occasions d'affaires liées aux technologies

« Partout dans le monde, les entreprises font face aux mêmes défis d'innovation. Une attention particulière a été portée aujourd'hui aux enjeux du virage numérique, à la croissance des technologies dans les services financiers ainsi qu'à la cybersécurité. Les discussions ont permis de démontrer que les technologies émergentes et la connectivité des services ont le potentiel de révolutionner les modèles d'affaires et d'améliorer la qualité de l'expérience-client. Elles ont également mis en relief la nécessité d'accroître les investissements pour assurer la sécurité des données. Le constat est clair : les entreprises montréalaises de tous les secteurs - en particulier celui de la fintech, qui est en pleine ébullition - sont en excellente position pour saisir les nombreuses occasions d'affaires que ces percées technologiques présentent et se développer, ici comme à l'international », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec

Le Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec s'est inscrit dans le cadre des 32es Entretiens Jacques Cartier. Ce forum a été codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les Entretiens Jacques Cartier et la Ville de Montréal. Il a également été présenté par Desjardins.

