Au Canada, il existe plusieurs espèces sauvages et des centaines de cultivars de pommetiers qui, tout comme les pommiers, appartiennent à la famille des rosiers. Les jardiniers les plantent pour leurs fruits, leur rusticité et leurs superbes fleurs parfumées. Bien que suret au goût, le fruit du pommetier produit d'excellentes confitures et autres conserves. Le bois est souvent utilisé pour fumer la viande et les fromages. Le fruit du pommetier est aussi une source importante de nourriture pour plusieurs mammifères, oiseaux et insectes.

Introduite en 2005, l'émission de timbres annuelle consacrée aux fleurs connaît toujours un grand succès et les vignettes sont souvent utilisées sur les faire-part, notamment pour les mariages. Les timbres de cette année ont été conçus par Sputnik Design Partners Inc. de Toronto avec les photographies de Mark Olson et les illustrations au trait en arrière-plan de Marie-Élaine Cusson.

Les timbres se vendent en carnet de dix, cinq de chacun des deux motifs, et en rouleau pratique de 50, soit 25 de chaque motif. Les collectionneurs peuvent se procurer un bloc-feuillet de deux timbres ainsi que des bandes de quatre et de dix timbres de rouleau. Le pli Premier Jour officiel combine les deux timbres et porte la mention « Apple Hill, Ontario ». Le carnet, le bloc-feuillet et le pli Premier Jour officiel ont été imprimés par Canadian Bank Note et les rouleaux par Lowe-Martin.

