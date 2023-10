Deux tiers des Québécois possédant des objets connectés pour la maison estiment qu'ils posent un risque pour leur vie privée

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, près des deux tiers des adultes possédant des appareils intelligents pour la maison estiment que ces objets posent un risque pour la protection de leurs données personnelles (64 %) et le respect de leur vie privée (63 %). L'enquête intitulée Maison intelligente rapporte du même coup que, en dépit de ces inquiétudes, 82 % des adultes détenant des appareils connectés pour la maison considèrent que ces objets leur facilitent la vie.

« Les résultats de l'enquête révèlent que les appareils intelligents pour la maison offrent une réelle valeur ajoutée à la vie quotidienne des personnes qui les utilisent, mais ces personnes sont aussi de plus en plus préoccupées par les questions de sécurité et de confidentialité liées à ces dispositifs », commente la directrice intelligente d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget.

L'adoption des objets connectés pour la maison en croissance, particulièrement chez les jeunes adultes

En 2023, la moitié des adultes du Québec (50 %) détiennent au moins un appareil intelligent pour la maison, ce qui représente une augmentation de 4 points de pourcentage depuis 2022 et de 17 points de pourcentage depuis 2019. Cette croissance varie toutefois considérablement en fonction de l'âge. L'intérêt est en effet beaucoup plus prononcé chez les adultes de 18 à 34 ans, chez qui le taux d'adoption des objets connectés pour la maison a doublé depuis 2019, passant de 40 % à 80 %. Les adultes âgés de 35 à 54 ans ont vu leur taux d'adoption augmenter de 23 points de pourcentage, passant de 30 % en 2019 à 53 % en 2023, alors que chez les 55 ans et plus, le taux d'adoption est demeuré relativement stable, passant de 32 % en 2019 à 30 % en 2023.

Tous les types d'appareils gagnent en popularité, sauf les enceintes intelligentes

Bien que les enceintes intelligentes demeurent les appareils connectés les plus utilisés par les adultes du Québec, elles ont enregistré un recul de popularité de 5 points de pourcentage par rapport à 2022, passant de 29 % à 24 %. Toutes les autres catégories d'appareils ont enregistré une augmentation de leur popularité au cours de la même période. Les électroménagers connectés ont augmenté de 3 points de pourcentage, atteignant 23 %, alors que les appareils de surveillance et de contrôle au foyer ont connu une augmentation de 5 points de pourcentage, passant de 18 % à 23 %. Les appareils de contrôle de l'énergie au foyer ont gagné 4 points de pourcentage pour atteindre 22 %. Les appareils de contrôle des portes, fenêtres et garages ont augmenté de 2 points de pourcentage, atteignant un taux d'adoption de 16 %. Enfin, les appareils assurant la sécurité des personnes âgées à domicile ont enregistré une croissance significative de 5 points de pourcentage, passant de 9 % à 14 %.

Des motivations différentes entre hommes et femmes lors de l'acquisition

Les résultats de l'enquête révèlent des motivations différentes entre les hommes et les femmes lors de l'acquisition d'objets connectés pour la maison. En 2023, 44 % des femmes mentionnent l'amélioration de la sécurité à domicile comme principale motivation à se procurer des appareils intelligents à la maison. Il s'agit d'une hausse significative de 16 points de pourcentage par rapport à 2022 (28 %). En revanche, 57 % des hommes recherchent avant tout un gain de confort et de qualité de vie grâce à ces dispositifs, un résultat relativement similaire à l'année précédente (60 %).

« Ces différentes motivations entre les sexes reflètent une tendance révélée par une enquête récente aux États-Unis, où l'on constate que les femmes sont plus enclines à acquérir des appareils intelligents pour la maison dans le but d'accroître leur sécurité, tandis que les hommes sont davantage axés sur l'économie d'énergie et la simplification de leur vie quotidienne, ajoute le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti. Ces résultats soulignent la diversité des besoins et des priorités des consommateurs et des consommatrices en matière de technologie domestique intelligente ».

