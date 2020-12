Deux semaines avant les Fêtes - La SAQ remet plus de 850 000 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La plus récente campagne de la SAQ, qui s'est déroulée du 3 au 9 décembre dernier, au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a permis d'amasser la somme de 883 271 $. Lors cette collecte, les clients étaient invités à faire un don à la caisse ou à faire l'achat d'un des produits d'emballage - sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables. Les sommes amassées s'ajoutent à celles recueillies depuis le début de la pandémie. Ce sont maintenant plus de 4 millions de dollars que la SAQ a remis aux BAQ.

Une aide inestimable pour les personnes dans le besoin à l'approche des Fêtes

Pour Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, il était important de poser un geste de solidarité à l'approche du temps des Fêtes. « Cette année, dans le contexte économique qu'on connaît, beaucoup de gens dans le besoin auront recours aux banques alimentaires. Comme toujours, nos clients ont fait preuve de générosité et je veux souligner l'engagement de nos employés en succursale qui se sont investis dans cette campagne. Ensemble, nous faisons une différence et nous contribuons à mettre fin à la faim. »

Appui financier depuis 12 ans

Depuis 12 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et à l'engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 11,2 millions de dollars au réseau des BAQ, dont 4 millions de dollars depuis mars dernier. Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore pour acquérir de l'équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables. Soulignons que la SAQ est le plus important soutien financier pour l'organisme.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a maintenant plus de 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 13 membres Associés partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois. Le réseau des BAQ permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre adéquatement aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de manière équitable à travers toute la province.

www.banquesalimentaires.org

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM , suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Linda Bouchard, Relations de presse, Société des alcools du Québec, 514 916-0293, [email protected]

Liens connexes

http://www.saq.com