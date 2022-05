Deux régions ciblées pour implanter le Dossier de santé numérique

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, posent une première action concrète dans le cadre du plan de modernisation technologique du réseau de la santé annoncé aujourd'hui, en lançant l'appel d'offres du projet du Dossier de santé numérique (DSN).

L'appel d'offres vise l'acquisition de la solution technologique intégrée, qui sera d'abord déployée à compter de la fin de 2022, pour deux ans, dans deux établissements, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Ces établissements ont été sélectionnés en raison de leur expertise et de l'engagement de leurs équipes dans le projet.

Le DSN est un des projets phares du Plan santé pour moderniser le réseau de la santé et des services sociaux. Il représente une modernisation substantielle, non seulement pour optimiser le réseau, mais aussi pour améliorer l'expérience patient. L'appel d'offres du DSN constitue une première étape pour fournir à chaque Québécois et Québécoise un dossier de santé entièrement numérique, comme le gouvernement s'y est engagé avec le Plan santé. Ce sera une solution qui facilitera la prise en charge par la population de leurs services, mais aussi qui rendra le travail des professionnels de la santé beaucoup plus agréable et efficace. C'est notamment en outillant nos employés avec ce genre de technologie que le réseau deviendra un employeur de choix.

Par la suite, la solution sera déployée à l'ensemble du Québec en fonction des apprentissages qui auront découlé des projets dans les deux régions. Cette approche graduelle permettra de bien gérer les risques du projet et d'établir la meilleure stratégie pour répondre aux besoins des autres établissements, à la lumière des résultats des projets vitrines.

« La modernisation technologique du réseau est évidemment un grand défi. Il s'agit toutefois d'une évolution nécessaire, qui contribuera à faire entrer le réseau dans le 21e siècle, c'est d'ailleurs l'une des priorités de notre Plan santé. Ultimement, ce grand rattrapage technologique rendra notre système de santé plus performant et améliorera l'expérience patient. Autant pour les professionnels de la santé que pour le patient, cette transformation fera gagner un temps précieux, en limitant la paperasse. Avec le dossier de santé numérique, les données suivront le patient. Il n'aura donc plus à raconter son histoire plusieurs fois en changeant d'établissement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis convaincu que les avantages d'une telle modernisation seront nombreux, et que les usagers pourront bientôt en bénéficier, tant sur le plan de l'accessibilité des services que de la qualité de l'expérience de soins. Je me réjouis également que ces innovations profitent à l'ensemble des clientèles, qui pourront ainsi participer de manière plus active à leur parcours au sein du réseau. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

