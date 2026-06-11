Deux protéines d'ATP Lab figurent parmi les meilleurs choix de l'étude sur les suppléments protéinés pour sportifs de l'organisme indépendant Protégez-Vous

GRANBY, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - L'entreprise québécoise ATP Lab est fière d'annoncer que deux de ses produits phares figurent parmi les meilleurs choix attribué par l'organisme indépendant Protégez-Vous. Ces produits ont été testés et recommandés par Protégez-Vous à la suite d'une vaste étude au cours de laquelle leurs experts ont analysé la valeur nutritionnelle et la qualité des ingrédients de 73 suppléments protéinés pour sportifs sur le marché.

Les deux produits d'ATP Lab ayant reçu cette plus haute distinction sont :

ATP LAB Performance, Isolat de protéines de lactosérum 100 % certifié, vanille biologique. ATP LAB Performance, Lactosérum de bétail nourri en pâturage, vanille biologique.

Cette reconnaissance vient couronner des années d'efforts et d'investissements pour offrir des produits d'une qualité irréprochable et assainir une industrie qui manque parfois de transparence. L'étude de Protégez-Vous visait notamment à pénaliser les produits contenant des quantités insuffisantes d'acides aminés essentiels, ainsi que ceux utilisant des sucres ajoutés et de nombreux additifs chimiques problématiques.

« Dans une industrie où il peut y avoir jusqu'à 20 % de différence entre l'étiquette et le contenu réel, nous avons fait de la transparence une obsession. Voir nos produits reconnus "Meilleur Choix" par un organisme aussi rigoureux que Protégez-Vous est une vraie reconnaissance du travail accompli. Nous ne coupons jamais les coins ronds, et nos clients le savent », a déclaré Styve Morin, co-fondateur d'ATP Lab.

Cette reconnaissance vient renforcer les initiatives de contrôle de qualité déjà en place chez ATP Lab, qui incluent des tests systématiques par des laboratoires tiers indépendants pour garantir l'absence de métaux lourds et de substances bannies, protégeant ainsi la santé des consommateurs et des athlètes professionnels.

Certifications existantes

Cette mention s'ajoute à une longue liste de normes de qualité déjà en place chez ATP Lab. En effet, l'entreprise et ses produits bénéficient de certifications internationales rigoureuses, incluant Informed-Sport et Informed-Choice (qui garantissent des tests contre les substances bannies par l'Agence mondiale antidopage), la certification GMP (Bonnes pratiques de fabrication), la mention Gluten Free, ainsi que des certifications biologiques telles qu'Écocert, Canada Biologique et USDA Organic.

À propos d'ATP Lab

Fondée en 2010 et basée à Granby, ATP Lab est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement et la production de suppléments alimentaires naturels de haute qualité. Présente dans plus de 60 pays, l'entreprise maîtrise l'ensemble de son processus de fabrication pour garantir une pureté et une efficacité sans compromis. Ses produits sont prisés des athlète et des clubs professionnels à travers le monde.

www.atplab.com

SOURCE ATP Lab Supplements

Source et relations médias : Louis-Xavier Lachapelle, [email protected], 888-770-0079 Ext. 229