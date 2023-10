Deux projets de gbi primés au niveau canadien

De plus, le projet de géothermie à PCP a été couronné une seconde fois en remportant le Prix Breton de l'intendance environnementale, qui vient reconnaître notre engagement et notre volonté de faire la différence sur le plan de l'environnement à travers le pays.

Organisé par l'Association des firmes de génie-conseil du Canada et le magazine Canadian Consulting Engineer, ce concours vise à récompenser les projets les plus remarquables du milieu de l'ingénierie à l'échelle nationale. Il s'agit de la plus haute distinction dans l'industrie du génie-conseil au Canada.

Pour le projet de géothermie à PCP, implanté à l'école primaire de la Clé-des-Champs du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI), c'est une seconde victoire puisque ce prix s'ajoute à la récompense déjà obtenue lors du gala des Grands Prix du génie-conseil québécois, qui s'est déroulé à Montréal en septembre 2023.

« Quelle fierté que d'avoir pu mettre de l'avant l'innovation en collaboration avec le milieu de la recherche universitaire! Dans le cas des PCP, les résultats obtenus dès le premier hiver d'opération sont plus qu'encourageants. Cette technologie permettra d'implanter une nouvelle façon de faire de la géothermie sur des sites étroits et de décarboner davantage de bâtiments tout en limitant l'appel de puissance électrique en pointe. » - Jasmin Faucher, CPI, gbi.

« Il a fallu user de stratégies innovatrices pour mettre en place, dans une petite salle, tous les éléments mécaniques et électriques permettant la géothermie PCP dans une école primaire existante. Grâce à ce projet, l'empreinte énergétique du bâtiment sera considérablement réduite. » - Olivier Paquette St-Jean, ingénieur en mécanique et chargé de projets, gbi.

« Le Centre de services scolaire des Mille-Îles est heureux de collaborer avec gbi, partenaire d'innovations. Grâce à cette technologie, nous pourrons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, contribuer de manière concrète à la transition énergétique, améliorer le bien-être des élèves pour favoriser leur réussite éducative, tout en réalisant des économies d'énergie et monétaires. » - Guillaume Marchand, ingénieur et coordonnateur, service des ressources matérielles au CSSMI.

Le projet de l'imposante boucle énergétique a quant à lui été implanté à l'Espace Montmorency pour le client MONTONI, à Laval.

« La boucle énergétique à l'Espace Montmorency permet de récupérer et rediriger le bon niveau d'énergie, de chaleur ou de fraîcheur entre les quatre tours, selon les besoins. Cette boucle permet de réduire les gaz à effet de serre et d'optimiser les besoins énergétiques du complexe. Il sera aussi possible d'y relier d'autres bâtiments dans le futur » - Elie Maillé, ingénieur et chef d'équipe, gbi.

« MONTONI a pour ambition d'édifier les meilleurs projets de l'industrie sur le plan du développement durable. Lorsque nous avons travaillé sur la conception d'Espace Montmorency, un complexe de plus de 450 M$ développé en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et situé sur la station de métro Montmorency à Laval, il était essentiel pour nous d'en faire un projet de référence pour le futur. C'est ce que nous sommes parvenus à réaliser avec l'aide de gbi. L'énergie entre les différents usages du complexe (résidentiel, bureaux, commercial, hôtel) est optimisée grâce aux échanges créés par la boucle énergétique selon les différents besoins de la journée, engendrant une réduction de près de 80 % des gaz à effet de serre et de 50 % des coûts énergétiques. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni.

gbi tient à exprimer ses plus sincères félicitations aux équipes qui ont travaillé sur ces incroyables innovations. Nous voulons également remercier nos clients qui ont placé leur confiance en notre firme pour la réalisation de leurs projets. Votre collaboration et votre vision ont été essentielles pour nous permettre d'obtenir ces prestigieuses récompenses.

Ces reconnaissances témoignent de notre engagement envers l'innovation et l'excellence dans notre domaine, et elles nous inspirent à continuer à repousser les limites de l'ingénierie.

À propos du Centre de services scolaire des Mille-Îles

Novateur, engagé et performant, le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) offre des services éducatifs de qualité au sein de son vaste réseau d'écoles publiques et de centres de formation. Il compte 82 établissements situés dans les Basses-Laurentides dans la province de Québec. Grâce aux 9 500 employés, toutes les énergies sont déployées pour la persévérance et la réussite des 46 500 élèves, jeunes et adultes. Le bas taux de décrochage scolaire au CSSMI confirme l'importance des efforts collectifs pour l'élève!

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi2 additionnels pour ses projets actuels. La complétion de près de 2 millions de pi2 de construction à carbone zéro est en cours. Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

À propos de gbi

Avec 60 ans d'histoire et d'innovations, gbi ne cesse de repousser les limites en ingénierie, ayant comme vision : Être où le génie sera. Pionniers et leaders en génie-conseil, nous offrons des services professionnels dans divers domaines pour des clients publics et privés. La réussite de notre clientèle demeure notre priorité, notre motivation et notre source de fierté.

