Deux nouvelles œuvres numériques présentées tout l'automne à la Place des Arts

« Je suis fière que la mise en commun de notre expertise et de nos ressources permette la réalisation d'œuvres novatrices, inspirantes et singulières, et que des artistes de grand talent comme Kara Blake et Jean-Guillaume Bastien puissent bénéficier d'une plateforme de diffusion numérique qui rejoint le public dans son quotidien », a déclaré la présidente-directrice générale du Conseil, Anne-Marie Jean.

« Cette année encore, le nombre de projets soumis illustre bien la vivacité du milieu et l'enthousiasme des artistes professionnels en arts numériques, en arts visuels et en cinéma et vidéo. Kara Blake et Jean-Guillaume Bastien ont créé des œuvres magnifiques qui sont en parfaite symbiose avec la mosaïque d'écrans de la Place des Arts. Je me réjouis que leurs créations viennent enrichir le répertoire d'œuvres multimédia de la Place des Arts », a mentionné la présidente-directrice générale de la Place des Arts, Marie-Josée Desrochers.

À propos des artistes et des projets retenus

Kara Blake

Lasciare Suonare est un collage combinant du matériel d'archives et des créations audiovisuelles. L'œuvre raconte l'histoire méconnue et fascinante de la Symphonie féminine de Montréal, fondée en 1940 par Madge Bowen et Ethel Stark.

Après avoir obtenu un baccalauréat en arts appliqués à la production cinématographique à l'Université Ryerson, Kara Blake s'est établie à Montréal pour poursuivre une maîtrise en beaux-arts à l'Université Concordia. Elle a réalisé divers vidéoclips et publicités, en plus de signer des courts métrages et des installations artistiques à Montréal et à New York.

Jean-Guillaume Bastien

L'opérateur est une animation recourant aux techniques de dessin traditionnel à la main et de design à l'ordinateur. À travers un fouillis informatique dense, l'opérateur chargé de gérer le matériel visuel de la mosaïque d'écrans subit une perte de contrôle visuel. L'installation est inspirée des grandes consoles techniques issues des années 1950-1960, notamment celle de la conquête spatiale ainsi que celles des opératrices téléphoniques de cette époque.

Né à Amqui, Jean-Guillaume Bastien a étudié en production cinématographique à l'Université Concordia. Il a réalisé plusieurs courts métrages présentés dans divers festivals internationaux.

La mosaïque d'écrans de la Place des Arts, plateforme de diffusion unique

La Place des Arts possède un vaste espace public intérieur, l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, ouvert à tous et animé par une centaine d'activités culturelles gratuites. Plus de 150 000 participent chaque année aux ateliers d'initiation aux arts de la scène, aux grandes conversations et aux expositions offerts grâce au soutien financier de la Fondation de la Place des Arts. Situé en plein cœur du Quartier des spectacles et de la métropole, cet espace comporte également une mosaïque unique de 35 écrans qui permet à la Place des Arts de mettre en vitrine autant des créateurs numériques émergents que des artistes établis.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

