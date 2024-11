Deux nouvelles installations pour le CPE Le Cheval Sautoir à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, ainsi que de la directrice générale du CPE Le Cheval Sautoir, Mme Nathalie Hébert, a inauguré la nouvelle installation permettant d'offrir 80 nouvelles places dans la région de Trois-Rivières, dont 30 réservées aux poupons, qui seront offertes au tarif de 9,10 $ par jour.

Il s'agit de la deuxième installation du CPE Le Cheval Sautoir. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de plus de 4,3 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Rappelons qu'une troisième installation a également ouvert ses portes le 4 novembre dernier dans un bâtiment historique de Trois-Rivières. Il s'agit d'un projet de 44 places, dont 20 places pour les enfants de moins de 18 mois, qui a bénéficié d'un investissement d'un peu plus de 888 203 dollars. Ce sont donc 204 places au total qui sont désormais disponibles.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, près de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend les places en milieu familial.

Citations :

« Cette inauguration est une excellente nouvelle pour les familles de Trois-Rivières qui pourront bénéficier de services de qualité à un coût abordable. Grâce à cette nouvelle installation du CPE Le Cheval Sautoir, ce sont 80 enfants qui pourront se développer et s'épanouir dans un environnement sécuritaire, bienveillant et amusant. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je me réjouis que le CPE Le Cheval Sautoir puisse offrir à 80 enfants la chance d'évoluer auprès d'éducatrices et d'éducateurs qui ont à cœur leur développement et leur bien-être. Ce sont autant de familles de la région qui pourront bénéficier de places subventionnées offertes à tarif de 9,10 $ par jour. Le Cheval Sautoir comptera 204 places dans ses trois installations et permettra le maintien et la création d'environ 50 emplois. Bravo et merci à toute l'équipe du CPE qui contribue à une mission essentielle de la société québécoise. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, et ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes réunis autour des familles et des enfants. Je remercie les membres de tous les conseils d'administration, présents et passés, qui ont embarqué dans notre projet depuis 2020. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé sans relâche pour son aboutissement. Ce sera avec cœur et passion que nous mettrons ensemble tous les efforts pour une qualité de service exemplaire aux familles. »

Nathalie Hébert, directrice générale du CPE Le Cheval Sautoir

