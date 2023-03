Deux nouvelles Grainothèques à VSP!

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - À la suite de la popularité de la Grainothèque de la bibliothèque Le Prévost, la bibliothèque de Saint-Michel et la bibliothèque de Parc-Extension possèdent dorénavant une Grainothèque aménagée. Les citoyennes et citoyens peuvent en bénéficier dès maintenant en venant chercher leurs semences pour commencer leurs semis.

« En offrant un service de Grainothèque dans toutes les bibliothèques de VSP, on donne accès au jardinage à une grande partie de la population, et ce, sans frais. Ainsi, celles et ceux qui ont le pouce vert ou qui souhaitent le développer peuvent aller y chercher des semences rares et locales. Des fiches horticoles peuvent aussi être consultées pour en apprendre davantage sur les variétés disponibles. Bonne saison des semis à toutes et à tous! » a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une Grainothèque, c'est quoi?

Il s'agit d'une collection de semences que les jardinières et jardiniers, débutants ou expérimentés, peuvent « emprunter » pour les planter dans leur jardin. Il suffit de détenir une carte d'abonné valide des bibliothèques de Montréal pour y avoir accès. Les citoyennes et citoyens sont ensuite invités à rapporter les semences qu'ils auront récoltées afin de les partager avec les autres usagères et usagers de la bibliothèque. La collection se construira ainsi au fil des saisons, au gré des dons de chacun.

En plus d'offrir gratuitement une variété de graines de légumes, de fleurs nectarifères, de fines herbes et de plantes médicinales telles que la citrouille algonquienne, la marjolaine za'atar, l'épinard des aztèques et la cressonnette marocaine, la Grainothèque favorise l'acquisition de connaissances autour des cycles de la nature et de l'alimentation. Les jardinières et jardiniers pourront sélectionner les variétés désirées à l'aide du catalogue des semences disponibles à la bibliothèque. Comme chaque bibliothèque a son propre mode de fonctionnement, il est préférable de consulter la page Web des Grainothèques pour plus de détails.

Plusieurs ateliers en agriculture urbaine sont offerts dans les prochaines semaines à la bibliothèque Le Prévost. La programmation complète est disponible sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

