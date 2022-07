TORONTO, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Au-delà de la simple collation, les pruneaux ont acquis le statut de superaliment grâce à leurs bienfaits connus sur la santé osseuse, digestive et cardiovasculaire. Aujourd'hui, deux nouvelles études viennent confirmer le rôle positif des pruneaux sur la santé globale.

L'étude sur les pruneaux, publiée dans le numéro de juillet 2022 de l'American Journal of Clinical Nutrition, est un essai contrôlé randomisé de 12 mois portant sur les pruneaux de Californie, la densité osseuse et la structure osseuse chez des femmes ménopausées âgées de 55 à 75 ans. Il s'agit de l'étude la plus complète à ce jour sur la relation dose-réponse de la consommation de pruneaux sur la santé osseuse, la fonction immunitaire, l'inflammation et la santé cardiovasculaire.1 Le California Prune Board a apporté son soutien financier.

Pour cette étude, les chercheurs ont aléatoirement assigné 235 femmes à l'un de trois groupes : le groupe témoin (aucune consommation de pruneaux), le groupe de 50 g de pruneaux par jour (environ 5 pruneaux) ou le groupe de 100 g de pruneaux par jour (environ 10 pruneaux). Les chercheurs ont constaté que la densité minérale osseuse totale de la hanche avait diminué dans le groupe témoin, tandis que le groupe ayant consommé 50 g de pruneaux avait préservé la densité minérale osseuse. Ils ont conclu que 50 g de pruneaux par jour peuvent prévenir la perte de la densité minérale osseuse totale de la hanche chez les femmes ménopausées, et que l'effet persiste pendant 12 mois.

Cette étude s'appuie sur un précédent examen complet de 24 études sur les pruneaux et la santé osseuse, qui a montré que les pruneaux favorisent la formation osseuse et exercent des effets bénéfiques sur la densité minérale osseuse.2 Les avantages des pruneaux pour la santé osseuse sont probablement dus à leur combinaison unique de nutriments favorisant la formation des os, notamment la vitamine K, le bore, le manganèse et le potassium.

La santé digestive

Les bienfaits des pruneaux vont bien au-delà de la santé osseuse. Ils jouent également un rôle dans la santé digestive, car ceux-ci améliorent le microbiome intestinal, préviennent la constipation et ont un effet laxatif. Des études antérieures ont montré que les pruneaux sont plus savoureux et plus efficaces que les fibres de psyllium pour le traitement de la constipation légère à modérée et qu'ils devraient être considérés comme un traitement de première ligne pour faciliter la déjection.3

Dans une nouvelle étude publiée dans le numéro de juin 2022 de la revue Langenbeck's Archives of Surgery, des chercheurs se sont penchés sur le rôle que jouent les pruneaux pour accélérer l'évacuation des selles après une opération.4 Les chercheurs ont examiné 77 femmes adultes qui avaient subi une chirurgie gynécologique bénigne nécessitant au moins une nuit à l'hôpital. Elles ont été affectées soit à la prise quotidienne de 113 g de pruneaux (environ 10 à 12 pruneaux) et de docusate sodique (100 g), un émollient fécal, deux fois par jour, soit au docusate sodique seul (sans pruneaux).

« Bien que l'ajout de pruneaux n'ait pas réduit le délai avant la première selle, davantage de femmes du groupe ayant mangé des pruneaux sont allées à la selle au cours des trois premiers jours suivant l'opération, » explique Dre Melody Rasouli, l'une des collaboratrices de cette étude menée à la University of Southern California.

« Les femmes qui avaient consommé au moins 12 pruneaux après l'opération sont sorties plus tôt de l'hôpital, ajoute la docteure Rasouli. L'incorporation de méthodes non pharmacologiques pour améliorer la fonction intestinale, que ce soit par le biais des pruneaux, de la caféine ou d'une déambulation précoce, peut être un complément utile aux soins que nous donnons aux femmes. »

On estime que la combinaison de composés uniques dans les pruneaux, notamment les fibres, le sorbitol et les acides chlorogéniques, contribue à leur effet laxatif. Aucun autre fruit sec ne peut leur être comparé. On peut espérer que de futures études pourront déterminer si l'ajout simple et bien toléré de pruneaux au régime alimentaire pourrait être un complément post-chirurgical efficace après d'autres interventions chirurgicales.

Les pruneaux dans l'alimentation quotidienne

Les bienfaits des pruneaux sur la santé osseuse et digestive reposent sur une portion quotidienne d'au moins 50 grammes de pruneaux, soit environ cinq pruneaux entiers. Il est facile d'ajouter les pruneaux de Californie à son régime alimentaire! Savourez-les comme collation portable, ajoutez-en quelques-uns à une salade, faites-en des pains rapides ou des muffins, ajoutez-les à la pâte à crêpes, mettez-les dans des plats de pâtes ou de riz, ou mélangez-les à des soupes et des smoothies. Sans compter que puisque ce sont des fruits secs, ils sont toujours de saison.

Pour découvrir les bienfaits des pruneaux de Californie pour la santé ou pour obtenir de délicieuses recettes et astuces à base de pruneaux, rendez-vous sur californiaprunes.ca et suivez-nous sur Instagram @caprunescan.

