NORFOLK, Virginie, 2 décembre 2023 /CNW/ -- Deux leaders de PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) , un chef de file mondial coté en bourse dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, ont été à l'honneur lors de la 20e édition annuelle des prix Stevie pour les femmes en affaires.

Vikki Wilkins, chef des services à la clientèle de PRA Group au Royaume-Uni, a remporté le prix Stevie or dans la catégorie de l'employée de l'année en affaires. Melissa Roomsburg, vice-présidente du développement des affaires et du service à la clientèle, a remporté un prix Stevie bronze dans la même catégorie.

Les prix Stevie pour les femmes en affaires rendent hommage aux réalisations de dirigeantes, d'entrepreneures, d'employées et d'entreprises qu'elles dirigent, partout dans le monde. Les prix Stevie ont été salués comme le plus important prix en affaires au monde.

Plus de 1 600 candidatures ont été soumises cette année pour considération dans plus de 100 catégories, notamment : cadre de l'année, entrepreneure de l'année, employée de l'année, entreprise de l'année, entreprise en démarrage de l'année, femmes aident d'autres femmes, et milieu de travail dirigé par des femmes de l'année.

Dirigeant le service à la clientèle des activités du Royaume-Uni de la société de services financiers mondiaux cotée en bourse, Mme Wilkins a transformé les formations et les processus visant à s'occuper des populations vulnérables au sein de PRA Group et dans l'ensemble du secteur.

Mme Roomsburg effectue un travail essentiel non seulement en établissant et en entretenant des relations avec les banques et d'autres créanciers et en achetant avec succès des portefeuilles de prêts improductifs, mais aussi en agissant comme coprésidente du Women in Business Advocates Employee Resource Group de PRA Group et membre du conseil d'administration d'Arts for Learning Virginia .

Elizabeth Kersey, vice-présidente principale des communications et des politiques publiques, et porte-parole de PRA Group, a déclaré : « Vikki et Melissa dirigent des équipes qui jouent un rôle essentiel dans notre entreprise mondiale à des étapes distinctes de notre processus, mais elles sont toutes deux déterminées à adopter une approche pratique pour générer de la croissance là où elles voient l'occasion d'améliorer les opérations et de perfectionner leurs collègues. Nous les félicitons pour cette importante réalisation et leur offrons notre gratitude pour tout ce qu'elles apportent à PRA Group. »

Les gagnantes des prix Stevie or, argent et bronze ont été déterminées par les scores moyens de plus de 200 professionnels des affaires de partout dans le monde, et il y avait six jurys.

Maggie Miller, présidente des prix Stevie, a déclaré : « Depuis 20 ans, les prix Stevie pour les femmes en affaires ont reçu un nombre exceptionnel de candidatures de femmes dans des organisations de tous genres, dans 26 pays. Il nous fait plaisir de constater à quel point il est important pour les femmes de gagner un prix Stevie et à quel point il peut avoir une incidence sur l'avenir de leur carrière et de leur organisation. Nous félicitons toutes les lauréates des prix or, argent et bronze, et du grand prix Stevie de cette année pour leurs réalisations. »

Les détails sur les prix Stevie pour les femmes en affaires et la liste des lauréates dans toutes les catégories sont disponibles sur le site www.StevieAwards.com/Women .

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. restitue des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à la croissance des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans huit programmes, soit les prix Stevie dans la région de l'Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les femmes en affaires, les prix Stevie pour les excellents employeurs et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Un neuvième programme, les prix Stevie pour l'excellence en technologies, sera lancé en 2024. Chaque année, les prix Stevie reçoivent plus de 12 000 participations d'organismes de plus de 70 pays. Les prix Stevie, qui rendent hommage à des organismes de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, soulignent les performances exceptionnelles sur les lieux de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

