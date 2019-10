Deux initiatives pour encourager la lecture - Lire n'aura jamais été aussi gratifiant !

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les trois bibliothèques de l'arrondissement proposent aux citoyens deux nouvelles initiatives gratuites pour motiver les enfants à s'intéresser à la lecture : 1001 moments de lecture et 101 livres à lire.

1001 moments de lecture

Destiné aux enfants de 0 à 6 ans, le défi 1001 moments de lecture comporte quatre superbes affiches à colorier réalisées par une illustratrice professionnelle. Pour chaque moment de lecture réalisé, l'enfant sera invité à colorier une partie des illustrations figurant sur son affiche (écaille d'un poisson, plume d'un oiseau, etc.). Pour chaque affiche complétée, l'enfant obtiendra une récompense et une nouvelle affiche à colorier tout à fait différente. Au bout de l'aventure, il aura personnalisé ses quatre affiches, réalisé 1000 moments de lecture et reçu quatre récompenses, incluant un livre tout neuf!

101 livres à lire

Le défi 101 livres à lire s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. Au moment de son inscription, l'enfant recevra une affiche incluant 100 « émojis » à colorier. Une fois les 100 livres lus et l'affiche complétée (une illustration coloriée pour chaque livre lu), le participant recevra un livre en cadeau.

Les parents peuvent inscrire leurs enfants en se présentant au comptoir de leur bibliothèque de quartier. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'arrondissement : ville.montreal.qc.ca/vsp.

