Deux grandes enseignes font équipe

« L'éthique de travail et les valeurs mises de l'avant par Décathlon font de ce partenariat une combinaison parfaite. Nous avons l'objectif commun de rendre l'activité physique accessible à tout le monde, peu importe l'âge ou la condition physique des personnes. Leur large sélection de produits accessibles saura certainement combler les besoins de notre clientèle. » affirme Danielle Danault, fondatrice et PDG de Cardio Plein Air.

Selon Karim Chaarani, leader des partenariats pour la Rive-Sud de Montréal, « Ce partenariat est une nouvelle façon de partager nos valeurs avec une entreprise québécoise et de fournir un soutien à l'entrepreneuriat local dans le milieu sportif. Nous souhaitons, tout comme Cardio Plein Air, proposer à nos communautés l'accessibilité au sport. De belles choses sont à venir sur le long terme ».

Une plateforme en ligne qui rend l'exercice accessible

On peut déjà trouver en ligne la panoplie des programmes Cardio Plein Air et s'inscrire facilement à un essai gratuit sur tout le territoire québécois grâce à l'application Décathlon Community. L'objectif est de faciliter la pratique du sport en proposant des activités diverses, physiquement ou à distance. Cardio Plein air propose un large choix de nouvelles d'activités qui correspondent à celles que Décathlon rend accessibles.

Des espaces au service du sport

Une des singularités de Décathlon Canada est de proposer à sa clientèle et à ses partenaires des espaces pour faire du sport. Tous les magasins Décathlon sont dotés d'un Décadium, une salle spécialement aménagée pour faire du sport, et de zones test pour essayer des produits. Grâce à ce partenariat, Cardio Plein Air permettra à leurs franchisé·e·s d'utiliser ces espaces pour donner des séances d'entraînement, organiser des conférences, et rencontrer des sportifs et des sportives.

Une gamme de produits pour pratiquer les activités

Décathlon Canada et Cardio Plein Air souhaitent aussi proposer des produits sur le site Cardio Plein Air afin que les personnes puissent se procurer tout l'équipement nécessaire, à prix abordables, pour pratiquer leurs activités sportives.

À propos de Cardio Plein Air

Cardio Plein Air aspire au bien-être des Québécois et des Québécoises en offrant des programmes d'entraînement novateurs et accessibles dans le cadre d'une expérience agréable et motivante. Née de l'idée d'une femme d'affaires passionnée de l'activité physique et du grand air, Cardio Plein Air permet à des milliers de Québécois et de Québécoises d'adopter un mode de vie actif depuis l'automne 2000. L'entreprise propose une dizaine de programmes d'entraînement dans plus de 150 parcs à travers la province, ce qui en fait la 10ème bannière en importance en termes de points de ventes. Cardio Plein Air regroupe 50 franchises et plus de 300 entraîneurs certifiés et compte 30 000 abonnements annuellement.

À propos de Décathlon Canada

Comptant plus de 1600 magasins dans plus de 50 pays, Décathlon développe ses propres produits de qualité à prix accessibles pour plus de 65 sports. Décathlon Canada permet aux personnes de vivre une expérience sportive complète : magasins d'expérience, activité de sports et applications pour l'entraînement.

