Deux finalistes dans la région de la Montérégie au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

CHÂTEAUGUAY, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que deux entrepreneurs agricoles se sont démarqués au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! dans la région. Ils ont été sélectionnés parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations et de leurs compétences de gestionnaires.

Il s'agit de messieurs :

Matthew Dewavrin , de l'entreprise Les Fermes Longprés, Les Cèdres

Pierre-Marc Paquette , de la Pépinière Abbotsford , Saint-Paul -d' Abbotsford

Citation

« Les finalistes de ce concours se démarquent entre autres pour leur cheminement éclatant et l'avenir qu'ils sont en train de tracer avec leur entreprise. Félicitations à Matthew Dewavrin et à Pierre-Marc Paquette, par votre dynamisme et votre talent en gestion; vous avez su faire votre place non seulement au sein de vos grandes entreprises familiales respectives, mais vous avez fait votre place comme entrepreneurs d'excellence de notre région. Nous sommes fières de vous savoir dans les 10 finalistes; Matthew et Pierre-Marc, vous pouvez être très fiers de votre parcours. »

Mmes Sonia Simard, directrice territoriale, et Brigitte Paradis, directrice régionale à La Financière agricole du Québec

À propos des finalistes

Matthew Dewavrin

Les Fermes Longprés (2009) ltée, Les Cèdres

« Je suis particulièrement fier de contribuer à nourrir le monde de manière saine et respectueuse de l'environnement. »

Agronome de formation, Matthew se joint à la ferme familiale en 2020. Celle-ci a plus de 600 hectares de grandes cultures et produit environ 1 200 tonnes de farine blanche biologique annuellement. Ses objectifs et projets pour les prochaines années sont nombreux : carboneutralité, consolidation des acquis, augmentation de la capacité d'entreposage, diversification de l'offre de produit, etc. Comme l'explique Matthew : « Les trois qualificatifs principaux de notre entreprise sont l'efficacité, l'autonomie et notre capacité à innover. » Déterminé à acquérir de nouvelles connaissances, Matthew participe à diverses formations et colloques chaque année. Sa vision très positive pour l'avenir de l'entreprise se démarque en termes de pratiques financières, agronomiques et environnementales.

Pierre-Marc Paquette

Pépinière Abbotsford, Saint-Paul-d'Abbotsford

« Ce dont je suis le plus fier est de pouvoir reprendre les rênes d'une entreprise que mon grand-père a fondée et qui est pérenne après trois générations. »

La Pépinière Abbotsford est une grande entreprise familiale depuis 60 ans. C'est en 2015 que Pierre-Marc Paquette a repris l'entreprise qui fait sa fierté. Il a doublé le chiffre d'affaires, notamment en doublant les superficies de production en serre et en développant des relations d'affaires avec de grandes chaînes. Cette évolution est allée de pair avec des pratiques agroenvironnementales comme la réduction au maximum du gaspillage d'eau grâce à des systèmes d'irrigation et à des planches de cultures. Pierre-Marc est fier d'avoir une équipe de plus de 180 personnes en saison, dont une centaine provient de l'étranger. Pour lui, ils sont tous les membres d'une grande famille.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

