Deux féminicides en 48 heures dans le quartier Saint-Michel : La Maison d'Haïti appelle à une mobilisation collective et à des actions pour sécuriser les femmes

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- La Maison d'Haïti exprime sa profonde tristesse, son indignation et sa vive consternation, à la suite des deux féminicides survenus en moins de 48 heures dans le quartier Saint-Michel.

Deux femmes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques qui, selon les informations rendues publiques, seraient liées à la violence conjugale. Le premier drame a coûté la vie à Leakkhena Seng, 44 ans, le samedi 15 août. Deux jours plus tard, Kerline Jean, 41 ans, a également été tuée dans son logement de Saint-Michel, dans un contexte de violence conjugale, confirmé par le Service de police de la Ville de Montréal. Des enfants se trouvaient dans le logement au moment du drame.

« Deux femmes tuées en quelques jours dans le même quartier ne peuvent pas être considérées comme de simples faits divers. Derrière ces féminicides, il y a des vies brisées, des familles traumatisées, des enfants qui porteront longtemps les conséquences de ces violences. Nous devons collectivement refuser de banaliser la violence faite aux femmes, » affirme Arcelle Appolon, directrice générale de la Maison d'Haïti.

La Maison d'Haïti tient à exprimer ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à toutes personnes touchées par ces drames. Une attention particulière doit être portée aux enfants et aux membres des familles témoins de ces violences.

La violence conjugale est un problème de société

Ces événements nous rappellent avec une brutalité particulière que la violence conjugale constitue un enjeu de sécurité, de santé et de justice qui concerne toute la société. La Maison d'Haïti souligne qu'aucune femme ne devrait avoir à choisir entre demeurer dans une situation de violence et risquer de perdre sa vie en tentant de la quitter. Les femmes immigrantes et racisées peuvent, dans certaines situations, être confrontées à des obstacles supplémentaires : isolement, précarité économique, méconnaissance des ressources disponibles, barrières linguistiques ou culturelles et peur de perdre leur réseau familial ou social.

Il est impérieux que les services de soutien, d'hébergement, d'accompagnement psychosocial et de protection soient accessibles à toutes les femmes, sans distinction de statut, d'origine ou de condition sociale. Notons que seize (16) féminicides ont eu lieu au Québec depuis le début de l'année. Dans un contexte préélectoral, la Maison d'Haïti interpelle tous les partis politiques à intégrer dans leur programme des politiques et des mesures concrètes pour lutter contre le féminicide.

Une responsabilité collective

« Nous ne pouvons pas attendre qu'un autre drame survienne pour agir. Chaque signal de violence doit être pris au sérieux. Chaque femme qui demande de l'aide doit pouvoir trouver une porte ouverte. Chaque enfant exposé à la violence doit pouvoir être accompagné. Et chaque victime doit savoir qu'elle n'est pas seule, » souligne la directrice générale de la Maison d'Haïti.

La Maison d'Haïti réaffirme son engagement à contribuer à la prévention de toutes les formes de violence faites aux femmes et à soutenir les femmes immigrantes et leurs familles dans leur parcours d'intégration et d'émancipation. Nous invitons également les membres de la communauté à briser le silence autour de la violence conjugale. Protéger une femme en situation de violence est un devoir et une responsabilité collective.

La Maison d'Haïti lance un appel à la mobilisation. Elle convie la population micheloise et le grand public à participer à une marche et une vigie à la mémoire et en solidarité avec les récentes victimes :

Date : Samedi 22 août 2026 | Heure : 9h | Lieu : Parvis Papineau - Parc Frédéric-Back

Déroulement :

9h Départ de la marche au Parvis Papineau du parc Frédéric-Back.

Départ de la marche au Parvis Papineau du parc Frédéric-Back. La marche aura lieu dans le sentier du parc

10h Retour au Parvis Papineau pour un rassemblement - Prises de parole, lecture de textes, témoignages, etc.

« Leakkhena, Kerline et toutes les femmes victimes de violence, vous resterez toujours vivantes à travers nos actions. »

SOURCE Maison d'Haïti

Pour information : Darah Muscadin, responsable des communications, Téléphone : 438 837-3022 | Courriel : [email protected] | Mhaiti.org