Deux expositions multidisciplinaires à VSP dans le cadre du Festival LatinArte

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension propose deux expositions gratuites à ne pas manquer dans le cadre de la 14e édition du Festival LatinArte. Dès le 8 septembre prochain, la salle de diffusion de Parc-Extension présentera les œuvres de Claudia Gutierrez, denirée isabel et Sarabeth Triviño avec Artǝria, tandis que la maison de la culture Claude-Léveillée accueillera l'exposition [Inter]phase de Guillermo Trejo, Daniel Iregui, Jesus Castro Rosas, Milton Riaño et Margarita Herrera Dominguez, le 16 septembre prochain. Les deux expositions sont sous le commissariat de Mariza Rosales Argonza.

« L'arrondissement de VSP est un fier partenaire du Festival LatinArte, et ce, depuis ses tout débuts. Durant les prochaines semaines, la culture latine sera à l'honneur dans nos lieux de diffusion, où les œuvres qui y seront exposées prendront vie grâce à l'art numérique. J'invite les citoyennes et les citoyens à plonger dans cet univers, le temps d'une ou plusieurs visites », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Artǝria

Les trois artistes participantes à cette exposition posent un tout nouveau regard sur l'art textile. Leurs œuvres, aux sens multiples, allient tradition ancestrale, installation et art numérique. Cette exposition propose une vision sensible, humaine et poétique sur notre époque et sur les mémoires, savoirs et récits des peuples des Amériques.

L'exposition Artǝria se tiendra jusqu'au 30 octobre 2022 à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Vernissage : mercredi 14 septembre à 17 h 30

Visites accompagnées avec la commissaire : samedi 29 octobre à 13 h 30, sur inscription

[Inter]phase

Interphase est une exposition pluridisciplinaire. C'est une réflexion sur l'identité en processus d'évolution. Les œuvres des cinq artistes proposent au public des expériences multisensorielles. Elles représentent la complexité du monde contemporain, les multiples esthétiques qui y coexistent et soumettent différentes visions de notre façon de se mettre en relation avec le monde qui nous entoure.

L'exposition [Inter]phase se tiendra jusqu'au 6 novembre 2022 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : jeudi 22 septembre à 17 h 30

Visites accompagnées avec la commissaire : mardi 27 septembre à 18 h et dimanche 30 octobre à 13 h, sur inscription

Festival LatinArte

Événement majeur de la Fondation LatinArte depuis 2009, il s'agit d'un grand rassemblement des arts multidisciplinaires, qui permet au public montréalais de découvrir ce qui se fait de mieux sur la scène latino-américaine de la métropole.

Aucune inscription n'est requise pour visiter les expositions. Parcourez la programmation culturelle de l'automne sur le site montreal.ca/vsp.

