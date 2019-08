Deux entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium de la Colombie-Britannique prennent de l'expansion et innovent grâce à un investissement du gouvernement du Canada

Cette aide financière s'inscrit dans l'investissement de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada dans de petites et moyennes entreprises (PME) de fabrication de produits d'acier et d'aluminium.

RICHMOND, BC, le 7 août 2019 /CNW/ - Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium contribue de façon importante à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, fournissant de bons emplois de classe moyenne à des milliers de Canadiens et de Canadiennes dans différentes régions du pays.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada donne suite à l'Initiative pour l'acier et l'aluminium, annoncée en mars 2019, qui aidera les entreprises fortement dépendantes de l'acier ou de l'aluminium à croître et à se moderniser.

Joe Peschisolido, député de Steveston-Richmond East, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), une aide financière de 1,9 million de dollars au profit de deux entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium du Lower Mainland.

Grâce à une aide financière de 1 million de dollars, Tree Island Industries, un fabricant de fils d'acier bien établi, achètera de l'équipement qui utilise des fils tréfilés et galvanisés pour produire des clôtures pour le bétail novatrices faisant l'objet d'une demande élevée. Cet investissement aidera l'entreprise à répondre aux possibilités qu'offre le marché et à créer de nouveaux emplois pour les résidents locaux.

Un autre montant de 900 000 dollars aidera FPS Food Process Solutions, un chef de file mondial dans l'équipement de congélation et de refroidissement clé en main, à perfectionner une technologie de congélation plus efficace. Le financement aidera l'entreprise à élargir sa clientèle, à offrir de nouvelles possibilités de formation aux employés et à produire de l'équipement de congélation plus efficace sur le plan énergétique.

Citations

« Notre gouvernement appuie les entreprises et les travailleurs dévoués du secteur de l'acier et de l'aluminium qui jouent un rôle important dans les économies régionales du Canada. Nos investissements visant à appuyer les petites et moyennes entreprises qui produisent et utilisent l'acier et l'aluminium aideront ces entreprises à innover pour stimuler la productivité, se développer et pénétrer de nouveaux marchés afin de créer de bons emplois de classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Les petites et moyennes entreprises de nos industries de l'acier et de l'aluminium contribuent grandement à la vitalité économique des collectivités de l'ensemble du pays. Les petites et moyennes entreprises constituent le pilier de notre économie, et en investissant dans leur réussite, nous investissons dans la réussite de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Les entreprises canadiennes du secteur de l'acier et de l'aluminium, y compris celles qui se trouvent ici à Richmond, stimulent notre économie et créent des emplois pour les résidents des collectivités de partout au pays. Grâce à cette initiative, les résidents de Richmond et des environs peuvent continuer de vivre dans cet endroit magnifique et d'occuper des emplois qui apportent une sécurité économique. »

- Joe Peschisolido, député de Steveston-Richmond East

« Tree Island Industries est très reconnaissante de recevoir une aide financière de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour investir dans de l'équipement à la fine pointe de la technologie, contribuant à stimuler l'expansion de notre marché et la croissance durable grâce à de nouveaux produits novateurs. »

- Dale MacLean, président-directeur général, Tree Island Steel

« À FPS, notre but consiste à révolutionner les normes sanitaires de l'industrie de la transformation des aliments et à assurer la production alimentaire mondiale la plus propre et la plus sécuritaire pour tous les consommateurs. Nous avons connu une croissance phénoménale depuis nos débuts, soit en moins de dix ans, en raison de notre engagement sérieux et de notre attention à l'hygiène en tant que base de la conception de nos produits. Le financement de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium donne un second souffle à nos efforts d'innovation et de conception dans la fabrication d'équipement plus efficace. Nous espérons ainsi continuer de faire avancer l'industrie. »

- Justin Lai, cofondateur et vice-président des ventes et du marketing, FPS Food Process Solutions

Faits en bref

Mise en œuvre par des organismes de développement régional, l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes fabriquant et utilisant de l'acier et de l'aluminium au moyen de contributions non remboursables pour des projets visant à améliorer la productivité, à accroître la compétitivité grâce à l'adoption de nouvelles technologies novatrices et à créer davantage d'emplois hautement spécialisés. Dans l'Ouest canadien, ces fonds sont octroyés par DEO.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'appuie sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion, et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

En 2018, l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens et apportait une contribution de 8,9 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada .

