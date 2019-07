Deux entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium de la Colombie-Britannique prennent de l'expansion et innovent grâce à un investissement du gouvernement du Canada

Cette aide financière s'inscrit dans l'investissement de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada dans de petites et moyennes entreprises (PME) de fabrication de produits d'acier et d'aluminium.

SURREY, BC, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium contribue de façon importante à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, fournissant de bons emplois de classe moyenne à des milliers de Canadiens et de Canadiennes dans différentes régions du pays.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada donne suite à l'Initiative pour l'acier et l'aluminium, annoncée en mars 2019, qui aidera les entreprises fortement dépendantes de l'acier ou de l'aluminium à croître et à se moderniser.

John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 1,6 million de dollars au profit de deux entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium du Lower Mainland.

Grâce à une aide financière de 663 921 $, Menzies Metal Products pourra acheter deux pièces d'équipement, installer un système de ressources et adopter des pratiques de gestion allégée. Ces mesures permettront à l'entreprise de fabriquer des produits sur demande et d'accroître sa capacité d'accéder à de nouveaux marchés intérieurs et internationaux.

De plus, une aide financière d'un million de dollars aidera Reliable Tube Inc. à améliorer sa capacité de fabrication grâce à une machine de découpe de tubes au laser. Cela permettra à l'entreprise d'accroître ses débouchés commerciaux en offrant des procédés de traitement plus complexes grâce à des produits prêts à l'emploi.

Citations

« Notre gouvernement appuie les entreprises et les travailleurs dévoués du secteur de l'acier et de l'aluminium qui jouent un rôle important dans les économies régionales du Canada. Des investissements comme celui-ci appuient les petites et moyennes entreprises qui produisent et utilisent l'acier et l'aluminium, et aideront ces entreprises à innover pour stimuler la productivité, se développer et pénétrer de nouveaux marchés afin de créer de bons emplois de classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les petites et moyennes entreprises de nos industries de l'acier et de l'aluminium contribuent grandement à la vitalité économique des collectivités de l'ensemble du pays. Les petites et moyennes entreprises constituent le pilier de notre économie, et en investissant dans leur réussite, nous investissons dans la réussite de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Menzies Metal Products et Reliable Tube sont des éléments clés de notre économie locale et fournissent de bons emplois de classe moyenne à la population locale de Surrey et de Langley depuis plus de 30 ans. En investissant dans les entreprises qui veulent atteindre de nouveaux sommets, notre gouvernement jette les bases d'une prospérité économique et d'emplois durables dans les collectivités canadiennes.

- John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« Cette aide financière nous permettra d'accélérer nos plans de croissance, d'augmenter notre présence dans de nouveaux marchés et d'offrir des emplois stables à long terme aux employés nouveaux et actuels. »

- Matt Lewis, président, Menzies Metal Products

« Après 30 ans dans le domaine, Reliable Tube a reconnu que nous avions envers nos employés et nos clients un devoir d'étendre nos capacités afin de demeurer un employeur et un fournisseur solide et stable. En collaborant avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, nous pouvons accélérer nos plans de croissance et offrir une approche progressive et avant-gardiste à l'égard du traitement de l'acier, et ce, pour de nombreuses années à venir. »

- Mike Quinn, directeur général, Reliable Tube

Faits en bref

Mise en œuvre par des organismes de développement régional, l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication au moyen de contributions non remboursables pour des projets visant à améliorer la productivité, à accroître la compétitivité grâce à l'adoption de nouvelles technologies novatrices et à créer davantage d'emplois hautement spécialisés. Dans l'Ouest canadien, ces fonds sont octroyés par DEO.

Les organismes de développement régional sont l'une des quatre plates-formes phares du Canada qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du . Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'appuie sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion, et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

En 2018, l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens et apportait une contribution de 8,9 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada .

Produit connexe

