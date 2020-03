Deux des plus grands détaillants de vélo à Montréal s'unissent pour la sécurité de leurs employés et de la population

L'industrie du vélo au Québec se donne les moyens numériques pour répondre à la forte demande occasionnée par l'arrivée de la saison des vélos

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Les détaillants de vélo Bicycles Quilicot et Cycle Néron, qui comptent ensemble 12 magasins de vélo dans le Grand Montréal, prennent des mesures proactives et concertées dès aujourd'hui afin d'assurer la sécurité de leurs employés et de la population dans cette période de distanciation sociale.

L'arrivée du printemps marque une des périodes les plus achalandées pour les détaillants de vélo. « Les détaillants réalisent de 50 à 60 % de leur chiffre d'affaires entre le 1er avril et le 1er juillet », souligne Marc Néron, président de Cycle Néron.

« Nous observons un sentiment d'urgence chez la population qui souhaite être prête pour la saison, mais aussi parce qu'elle préfère circuler en vélo plutôt que le transport en commun durant la crise sanitaire, explique Marc-André Lebeau, président-directeur général de Bicycles Quilicot. C'est pour cette raison que nous nous sommes concertés et avons laissé de côté la concurrence afin de répondre à ce besoin efficacement, sans compromettre la sécurité de nos employés et de nos clients. »

Dans ces circonstances, les deux entreprises ont mis en place un protocole de réduction des risques, limitant l'entrée en magasin à un seul client à la fois par employé. Elles veillent également à appliquer des normes d'hygiènes strictes, autant pour leurs employés que pour les consommateurs. Les heures d'ouverture et de fermeture demeurent les mêmes dans la plupart de leurs magasins.

Surtout, leur site Web transactionnel respectif robuste facilite la prise de rendez-vous pour les mises au point et les achats de bicyclettes, d'équipement d'entraînement intérieur et de vêtements sportifs, afin que le service soit maintenu comme à l'habitude.

Des mesures d'accompagnement ont également été déployées pour soutenir les clients dans leur magasinage en ligne, notamment un plus grand nombre de ressources disponibles au téléphone et en clavardage pour répondre aux questions des clients qui magasinent sur les sites transactionnels.

Les deux joueurs ont aussi mis en place un service de livraison efficace et rapide de vélos à domicile, un avantage certain qui rapproche encore davantage la qualité du service offert sur les plateformes numériques par rapport à celui proposé en magasin.

« L'utilisation des services en ligne est un bon moyen actuellement pour les entreprises de faire face à la situation sans interrompre leurs activités et nous sommes fiers de pouvoir appuyer nos clients dans ce moment de crise », affirment les deux entrepreneurs.

À propos de Bicycles Quilicot

Entreprise centenaire à Montréal, Bicycles Quilicot est aujourd'hui présent au Québec à travers ses 7 magasins, dont un spécialisé en vélos électriques, et sa boutique en ligne. Un atelier mobile de réparation de vélos complète son offre unique. Pour répondre à tous les budgets, ce ne sont pas moins de 350 marques et plus de 10 000 produits qui sont référencés dans ses magasins et sur son site internet.

bicyclesquilicot.com

À propos de Cycle Néron

Cycle Néron est une entreprise familiale qui exploite une chaîne de magasins de vélos dans la grande région de Montréal avec des boutiques à Brossard, Boucherville, Lachine, Montréal et Saint-Lambert. Cette entreprise a vu le jour en 1970 dans le Pro-Shop de l'aréna Michel-Normandin de Brossard et n'a jamais cessé son développement depuis. Cinquante ans et trois générations plus tard, Cycle Néron opère désormais cinq succursales et offre une des plus grandes sélections de vélos et d'accessoires au Québec.

cycleneron.com

SOURCE Bicycles Quilicot

Renseignements: Contact média : Bicycles Quilicot : Marc-André Lebeau, [email protected], 514-796-8232; Cycle Néron : Chloé Néron, [email protected], 514-949-0546; Pour toute demande : Martine Nadeau, 514-238-0568, [email protected]

Liens connexes

https://www.bicyclesquilicot.com/