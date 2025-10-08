RICHMOND HILL, Ontario, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Allié Technologique de confiance depuis des décennies, Compugen réaffirme son engagement envers le talent et l'innovation locale avec l'ouverture de son nouveau Centre technologique de l'Est du Canada à Montréal, qui renforce sa capacité à accompagner les organisations dans la gestion, la configuration et le déploiement de leurs actifs TI.

Avec plus de 400 employés au Québec et plus de 1 800 au Canada, Compugen renforce l'autonomie technologique du Québec tout en offrant une portée nationale aux projets de ses clients. L'entreprise dessert aujourd'hui 93 % de la population canadienne en moins d'une heure de route, au service de secteurs critiques tels que la santé, le commerce de détail, la finance, l'éducation et le secteur public.

Depuis l'acquisition de CPU en 2023, Compugen a consolidé sa présence locale et son alignement technologique avec le Québec. Cette union, fondée sur une vision partagée de l'expérience client, est au cœur de ce nouvel investissement.

« Chez Compugen, nous mesurons notre réussite à celle de nos clients. Leurs objectifs deviennent les nôtres, et leurs risques deviennent notre responsabilité partagée. C'est ce qui a fait de CPU et Compugen un si bon mariage : une culture commune centrée sur l'expérience client. »

-- Stéphan Wener, Chef de l'expérience client et VP de l'Est chez Compugen + Ancien VP exécutif chez CPU

Avec plus de 35 000 pieds carrés consacrés à l'intégration, à l'entreposage et à la logistique à Montréal, et plus de 100 000 pieds carrés d'installations spécialisées à l'échelle nationale, Compugen dispose d'une capacité unique pour couvrir l'entièreté du cycle de vie des TI. Cette combinaison rare de portée, d'infrastructure, d'expertise et d'agilité permet d'offrir une gamme complète de services : gestion mensuelle, soutien TI 24/7, gestion durable des actifs, environnements de travail connectés, solutions hybrides unifiées et stratégies de sécurité évolutives.

Avec cet investissement, Compugen continue d'élargir le champ des possibles pour les entreprises québécoises et canadiennes, les aidant à rêver, concevoir et livrer leurs projets les plus ambitieux dans un environnement technologique de plus en plus complexe, où la technologie représente à la fois un défi et une occasion à ne pas manquer.

