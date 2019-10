Dette fédérale : les partis en campagne n'ont pas à s'inquiéter

Depuis 2010, la dette du Canada oscille entre 31 et 33 % de son PIB. « Bien qu'on cite souvent l'Allemagne en exemple, c'est le Canada qui a la dette la plus avantageuse de tous les pays du G7, souligne Mathieu Dufour, chercheur à l'Institut. Même si le gouvernement accumulait des déficits totalisant 150 G$ au cours des 5 prochaines années, soit 5 fois le plus gros déficit du gouvernement Trudeau, la dette aurait le même poids dans l'économie. »

Engager ces nouvelles dépenses publiques aurait plutôt comme effet de stimuler l'économie, augmentant ainsi le ratio dette/PIB de seulement 1 %. « On ne propose pas nécessairement de dépenser plus, on dit simplement qu'il y a de la marge pour le faire, explique le chercheur associé Alexandre Bégin. Le déficit zéro ou pire, la diminution de la dette sont des choix politiques qui pourraient être contre-productifs et miner la vitalité économique du pays. On pourrait par exemple investir massivement dans la transition écologique pour limiter notre dette environnementale, qui à l'heure actuelle est beaucoup plus inquiétante. »

Dette : quelle différence entre un État et une famille ?

Le Canada doit 97 % de sa dette en dollars canadiens. Puisqu'il a le plein contrôle de sa politique monétaire, dont la possibilité d'imprimer cette devise, il ne pourra jamais faire faillite. Chercheuse à l'IRIS, Julia Posca rappelle que « nous ne pouvons pas nous retrouver dans la même situation que la Grèce, dont la dette publique était libellée en euros, devise qu'elle ne contrôle pas. » À l'opposé d'un État, une famille doit effectuer des versements avec un horizon de remboursement donné. « Si je ne fais pas les paiements sur ma voiture ou mon hypothèque comme entendu avec ma banque, à terme, je risque la faillite. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça pour un pays comme le Canada, qui n'a pas de paiement mensuel à faire », conclut Mme Posca.

https://iris-recherche.qc.ca/publications/dette-fed

