WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - La mise en place de services de santé efficaces et de qualité, maintenant et pour l'avenir, est une priorité fondamentale des premiers ministres des provinces et territoires. Ces derniers se sont réunis aujourd'hui par visioconférence afin de discuter des défis auxquels sont confrontés leurs systèmes de santé respectifs ainsi que des travaux réalisés par leurs gouvernements visant à faire face à ces enjeux de première importance.

Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation des soins de santé à leurs citoyens et de leur rendre compte de leurs actions en la matière. Les premiers ministres sont pleinement conscients et grandement préoccupés par les défis importants que rencontrent leurs systèmes de santé. Les provinces et les territoires mettent en place d'importantes mesures afin d'innover et d'améliorer les services de santé qu'ils dispensent, et ce, en fonction des besoins et des contextes particuliers qui sont les leurs. Ces efforts visent un grand nombre de domaines prioritaires, dont les ressources humaines en santé, les temps d'attente, les soins de longue durée, les soins à domicile, la santé mentale et la lutte contre les dépendances, les produits pharmaceutiques, les soins de première ligne et les infrastructures matérielles et numériques.

Alors que les provinces et les territoires investissent massivement dans la santé, un véritable partenariat financier avec le gouvernement fédéral, par le biais du Transfert canadien en matière de santé, est nécessaire afin de soutenir et d'accélérer la mise en œuvre de ces travaux et d'accroître leur portée en réponse aux défis sans précédent auxquels nos systèmes de santé sont confrontés.

« Des soins de santé de qualité seront toujours une priorité fondamentale pour tous les Canadiens, qui comptent sur ces services partout au pays, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération. Dans le cadre de leurs responsabilités, les provinces et les territoires travaillent sans relâche afin de répondre aux besoins critiques de leurs systèmes de santé. Or, un partenariat financier solide et prévisible avec le gouvernement fédéral est également nécessaire afin d'appuyer ce travail continu et d'assurer la viabilité des services de santé pour les Canadiens. »

Le premier ministre Trudeau a fait part de sa volonté de soutenir les provinces et les territoires dans la mise en œuvre de ces innovations et de ces réformes en augmentant de façon significative le Transfert canadien en matière de santé. Les Canadiens réclament que soient apportées des améliorations immédiates et durables aux services de santé. Le moment est venu de conclure un nouveau partenariat financier tourné vers l'avenir. À cette fin, les premiers ministres des provinces et territoires invitent le premier ministre Trudeau à une rencontre au début de janvier à Ottawa.

Plus de deux ans se sont écoulés depuis que les premiers ministres des provinces et des territoires ont proposé de manière concrète l'établissement d'un partenariat financier renouvelé pour les soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé. Les premiers ministres des provinces et territoires ont depuis multiplié les efforts afin d'entreprendre des discussions en ce sens avec le gouvernement fédéral, mais en vain, alors qu'aucune proposition

fédérale ne leur est parvenue et qu'aucun dialogue constructif n'a été établi. En portant sa part de financement de 22 % à 35 % - et en maintenant cette proportion au fil du temps - le gouvernement fédéral peut remédier au déclin de la part des coûts des soins de santé des provinces et des territoires qu'il assume et jouer ainsi un rôle déterminant afin de soutenir la réalisation d'améliorations concrètes et durables en matière de santé pour les Canadiens.

Pour plus de renseignements sur les diverses mesures adoptées par les provinces et les territoires pour l'amélioration des systèmes de santé pour les Canadiens, consultez https://www.pmprovincesterritoires.ca/ameliorations-des-services-de-sante/.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

