DESTINATION C.A.M.P. ABAISSE AU MINIMUM LES BARRIÈRES ENTRE LES ADOS DU QUÉBEC ET LES CAMPS DE VACANCES

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Pour une troisième année, grâce à Destination C.A.M.P. encore plus de jeunes de 11 à 17 ans pourront vivre l'expérience enrichissante, stimulante et formatrice d'un séjour en camp certifié sans que leurs familles aient à se soucier des contraintes financières, matérielles ou de transport, et ce durant plusieurs étés.

La science reconnait les bienfaits des séjours en camps

65 % des jeunes qui vont en camp connaissent une évolution positive de leurs aptitudes à créer de nouvelles amitiés, parfois avec des personnes qu'ils jugent différentes, et à régler les conflits qui peuvent survenir.

69 % des campeuses et campeurs présentent une croissance positive de leur intelligence émotionnelle, dont l'empathie.

67 % ressentent une augmentation de leur autonomie et de leur confiance en soi.

On note également un accroissement marqué de l'intérêt pour les activités physiques et sportives.

En mars 2021, près de 90 spécialistes de la santé et de l'enfance du Québec ont signé une lettre ouverte pour que soit levé le décret interdisant, en raison de la pandémie, les séjours en camp de vacances. Leurs arguments forts et indiscutables ont permis à des milliers de jeunes de retourner en camp dès l'été 2021.

Consulter les études ( campsquebec.com/a-propos/medias ) et la lettre d'opinion des 90 spécialistes ( campsquebec.com/familles/offrons-a-nos-jeunes-lete-quils-meritent )

« En ces temps où le budget subit de grandes pressions, des familles pourraient être contraintes de renoncer aux séjours en camps de leurs ados. Pourtant, les apprentissages personnels lors des séjours en camps sont nombreux et utiles durant toute la vie. Avec Destination C.A.M.P., on souhaite que le plus de jeunes possible puissent fréquenter les camps, même dans le contexte économique actuel. Notre programme s'adresse donc aux ados des familles de tous les milieux y compris celles de la classe moyenne. »



- Patrick Lacroix, président de Destination Camp

Destination C.A.M.P. s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans…

issu.e.s de tous les milieux sociaux économiques, incluant la classe moyenne, qui vivent dans un contexte de précarité ou dans des conditions particulières

qui ont des besoins particuliers ou qui viennent d'arriver au Québec

qui désirent développer des compétences sportives, artistiques, académiques, personnelles ou interpersonnelles et qui souhaitent accroitre leur esprit et leurs qualités de leadership

qui traversent une période plus difficile et qui font preuve de persévérance, de courage, de motivation ou de résilience

ou qui bénéficieraient d'un séjour en camp de vacances… donc presque tous les jeunes!

Conditions d'admission

Être âgé.e de 11 à 17 ans vivre au Québec.

Envisager de séjourner en camp de vacances durant plus d'un été, si l'âge le permet.

Avoir de la disponibilité entre le 23 juin et le 25 aout 2024 pour séjourner en camp de vacances.

Témoignages

« Durant les portages en canot-camping, sa peur de l'échec se traduisait par l'absence de volonté de prendre de lourdes charges. Plus sa confiance au sein du groupe se bâtissait, plus elle développait l'envie de relever de nouveaux défis. Elle a fini par transporter un baril de nourriture aussi lourd qu'elle, sinon plus, et ce, sur un terrain boisé, rocheux et accidenté. Quelle battante ! »



- Animatrice du camp Air-Eau-Bois à propos d'une participante en 2022

« Lors d'un grand jeu, il refusait de participer, sans vouloir donner de raison. Il a fini par embarquer lorsqu'un autre membre de l'équipe est venu le chercher et l'a encouragé à venir jouer. À partir de ce moment, sa relation avec le groupe et sa volonté de participer lors des grands jeux se sont améliorées. »

- Animatrice du camp Le Manoir, à propos d'un participant en 2023

Information et soumettre une candidature en ligne

campsquebec.com/destination-camp

Date limite : 28 mars 2024

SOURCE Association des camps du Québec

Renseignements: Source : Valérie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications, [email protected], 514 252-3113//1 800 361-3586 poste 3652