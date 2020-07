Dessertes aériennes régionales - Première rencontre du groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux

QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux a tenu sa première rencontre hier par visioconférence. Ce comité, présidé par le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a comme objectif d'identifier et d'analyser des pistes de solutions pour l'avenir des dessertes aériennes régionales.

Une vingtaine d'intervenants et de partenaires se sont regroupés afin d'aborder divers sujets. Parmi ceux-ci, on note l'état du transport aérien régional depuis le début de la crise sanitaire, les pistes de solutions les plus efficaces à adopter afin de doter les régions des meilleurs services aériens envisageables et les éléments à considérer dans le choix de ces solutions. Un climat de collaboration et de coopération s'est dégagé de cette première rencontre, à laquelle participait également le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Afin d'aider le comité à bien circonscrire les besoins et les solutions envisageables pour la relance du transport aérien régional, toute personne ou tout groupe souhaitant déposer un mémoire est prié de le faire parvenir au ministère des Transports du Québec, d'ici le 7 août 2020, à l'adresse suivante : [email protected].

D'autres rencontres sont prévues sur une base mensuelle afin de permettre au comité de discuter des solutions proposées.

Faits saillants

Le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux est composé du député des Îles-de-la-Madeleine, M. Joël Arsenault, et du député de Mont-Royal - Outremont , M. Pierre Arcand, de même que d'une ou un membre des ministères ou organismes suivants :

- , M. Pierre Arcand, de même que d'une ou un membre des ministères ou organismes suivants : la Fédération québécoise des municipalités (FQM);



l'Union des municipalités du Québec (UMQ);



le Réseau québécois des aéroports (RQA);



l'Association québécoise du transport aérien (AQTA);



Aéroports de Montréal;



Aéroport de Québec;



Avjet (fournisseur de services aux compagnies aériennes);



la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ);



l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (AITQ);



le Conseil du patronat du Québec (CPQ);



le ministère des Transports (MTQ);



le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI);



le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);



le ministère du Tourisme (MTO);



le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

Un expert de HEC Montréal, M. Jacques Roy, soutiendra les travaux du comité.

Le gouvernement du Québec a prolongé jusqu'au 31 octobre 2020 le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire. Ce programme vise à soutenir les transporteurs afin qu'ils puissent offrir des services aériens essentiels dans les régions éloignées et isolées du Québec.

Liens connexes

Communiqué de presse - Le gouvernement du Québec en action pour les dessertes aériennes régionales

Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca